हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’, वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन

‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’, वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन

US Strikes on Venezuela: अमेरिका ने कई महीनों की धमकियों और दबाव के बाद शनिवार (3 जनवरी, 2026) को वेनेजुएला पर हमला कर दिया और वामपंथी नेता निकोलस मादुरो को सत्ता से हटा दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 04 Jan 2026 06:44 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार (4 जनवरी, 2026) को वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की सेना की ओर से की गई कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन करार देते हुए कहा कि आज की दुनिया में नियमों और कानूनों को ताकत के आगे दरकिनार किया जा रहा है. उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अब जिसकी लाठी, उसकी भैंस का सिद्धांत हावी हो गया है.

दरअसल, अमेरिका ने कई महीनों की धमकियों और दबाव के बाद शनिवार (3 जनवरी, 2026) को वेनेजुएला पर हमला कर दिया और वामपंथी नेता निकोलस मादुरो को सत्ता से हटा दिया. इसके अलावा, उन्हें हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क में मुकदमे के लिए ले जाया गया.

सोशल मीडिया पर शशि थरूर ने किया पोस्ट

वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लेखक कपिल कोमिरेड्डी के एक पोस्ट को री-शेयर करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, जो विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर को पिछले कुछ सालों से लगातार तोड़ा जा रहा है. आज जंगल का कानून चलता है. जिसकी लाठी, उसकी भैंस (माइट इज राइट) ही नया सिद्धांत बन गया है.’

कपिल कोमिरेड्डी पर अपने पोस्ट में क्या कहा?

कोमिरेड्डी ने अपनी X पोस्ट में वॉशिंगटन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आज जो लोग वेनेजुएला में हुई गुंडागर्दी का समर्थन कर रहे हैं, वही लोग तब अंतरराष्ट्रीय कानून और UN चार्टर की दुहाई देंगे, जब चीन-ताइवान के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करेगा. इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक मामलों में अंतरराष्ट्रीय कानून के कमजोर पड़ने और महाशक्तियों द्वारा दोहरे मापदंड अपनाने को लेकर चिंताओं को और गहरा कर दिया है.

मादुरो की 12 सालों की सत्ता अमेरिकी कार्रवाई से हो गई खत्म

वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के साथ ही मादुरो की 12 साल की सत्ता खत्म हो गई. मादुरो पर अमेरिका ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित कर रखा था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें मादुरो को हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे कैरेबियन में एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर दिखाया गया था. बाद में मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया.

यह भी पढ़ेंः तेल, कोयला, सोना... जानिए अमेरिका ने क्यों किया मादुरो के देश पर हमला?

Published at : 04 Jan 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
US Venezuela Nicolas Maduro DONALD Trump SHashi Tharoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'मैं राज करने आई हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता...', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
'मैं राज करने आई हूं', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
Advertisement

वीडियोज

Flipperachi ने Fa9la की सफलता पर की बात | Arabic Song | अन्य Arabic Singers के उभरने पर चर्चा
Dhurandhar के Uzair Baloch ने बताया: Aditya Sir’ ने Dhurandhar की script पर 5 साल मेहनत की
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ फिर जगा देशभक्ति का जज्बा, Sunny Deol, Varun Dhawan & Ahan Shetty का emotional touch
Khabar Gawah Hai: Ankita Bhandari Case...CBI जांच की मांग को लेकर देहरादून में सड़कों पर उतरी भीड़
'UP में Congress 403 सीट की तैयारी में हैं'- यूपी विधानसभा चुनाव के लेकर Imran Masood का बड़ा दावा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'मैं राज करने आई हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता...', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
'मैं राज करने आई हूं', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें अमेरिका के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें इनसाइड स्टोरी
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
यूटिलिटी
फोन में दिख रहे हैं ये साइन तो समझ लो कहीं और से हो रहा कंट्रोल, जानें हैकिंग से बचने के टिप्स
फोन में दिख रहे हैं ये साइन तो समझ लो कहीं और से हो रहा कंट्रोल, जानें हैकिंग से बचने के टिप्स
शिक्षा
12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं पायलट, पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग में कितना आता है खर्चा?
12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं पायलट, पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग में कितना आता है खर्चा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget