लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार (4 जनवरी, 2026) को वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की सेना की ओर से की गई कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन करार देते हुए कहा कि आज की दुनिया में नियमों और कानूनों को ताकत के आगे दरकिनार किया जा रहा है. उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अब जिसकी लाठी, उसकी भैंस का सिद्धांत हावी हो गया है.

दरअसल, अमेरिका ने कई महीनों की धमकियों और दबाव के बाद शनिवार (3 जनवरी, 2026) को वेनेजुएला पर हमला कर दिया और वामपंथी नेता निकोलस मादुरो को सत्ता से हटा दिया. इसके अलावा, उन्हें हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क में मुकदमे के लिए ले जाया गया.

सोशल मीडिया पर शशि थरूर ने किया पोस्ट

International law and the UN Charter have for some years now been honoured in the breach, @kapskom. The Law of the Jungle prevails today. “Might is Right” is the new creed. https://t.co/0g7nll3J7e — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 4, 2026

वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लेखक कपिल कोमिरेड्डी के एक पोस्ट को री-शेयर करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, जो विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर को पिछले कुछ सालों से लगातार तोड़ा जा रहा है. आज जंगल का कानून चलता है. जिसकी लाठी, उसकी भैंस (माइट इज राइट) ही नया सिद्धांत बन गया है.’

कपिल कोमिरेड्डी पर अपने पोस्ट में क्या कहा?

कोमिरेड्डी ने अपनी X पोस्ट में वॉशिंगटन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आज जो लोग वेनेजुएला में हुई गुंडागर्दी का समर्थन कर रहे हैं, वही लोग तब अंतरराष्ट्रीय कानून और UN चार्टर की दुहाई देंगे, जब चीन-ताइवान के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करेगा. इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक मामलों में अंतरराष्ट्रीय कानून के कमजोर पड़ने और महाशक्तियों द्वारा दोहरे मापदंड अपनाने को लेकर चिंताओं को और गहरा कर दिया है.

मादुरो की 12 सालों की सत्ता अमेरिकी कार्रवाई से हो गई खत्म

वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के साथ ही मादुरो की 12 साल की सत्ता खत्म हो गई. मादुरो पर अमेरिका ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित कर रखा था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें मादुरो को हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे कैरेबियन में एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर दिखाया गया था. बाद में मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया.

