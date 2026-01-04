एक्सप्लोरर
डिहाइड्रेशन से सिकुड़ सकता है दिमाग, जानें पानी की कमी से दिमाग-शरीर को कितना होता है नुकसान?
डिहाइड्रेशन सिर्फ प्यास नहीं, बल्कि दिमाग और शरीर के लिए गंभीर खतरा है. पानी की कमी से दिमाग सिकुड़ सकता है, याददाश्त और एकाग्रता प्रभावित होती है और थकान व चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है.
हम लोग अक्सर यही सोचते हैं कि डिहाइड्रेशन से शरीर में बस थोड़ी पानी की कमी होती है और इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है. शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन से शरीर को कई तरह की गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अगर शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, तो इसका सबसे गहरा असर हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग पर पड़ता है. डिहाइड्रेशन की स्थिति में दिमाग सिकुड़ सकता है, क्योंकि शरीर दिमाग में मौजूद पानी को खींचना शुरू कर देता है. इससे दिमाग के टिश्यू यानी ऊतक सिकुड़ने लगते हैं.
04 Jan 2026
