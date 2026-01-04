डिहाइड्रेशन से सिकुड़ सकता है दिमाग, जानें पानी की कमी से दिमाग-शरीर को कितना होता है नुकसान?

जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते और शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है, तो खून में नमक और अन्य तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है. इससे खून गाढ़ा हो जाता है. खून को पतला करने के लिए शरीर दिमाग की कोशिकाओं से पानी खींचना शुरू कर देता है. जैसे ही कोशिकाओं से पानी निकलता है, दिमाग का आकार सिकुड़ने लगता है.