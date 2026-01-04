घी वाली कॉफी क्यों बन रही है सर्दियों की सुपर ड्रिंक? जानिए इसके बड़े फायदे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Jan 2026 08:03 AM (IST)
सर्दियों में ठंडी सुबह की शुरुआत के लिए गर्म कॉफी या चाय पीना हर किसी की आदत होती है. लेकिन अगर आप अपनी रोजाना की कॉफी में एक चम्मच देसी घी मिला दें, तो यह सिर्फ आपकी कॉफी नहीं बल्कि एक सुपर ड्रिंक बन जाती है. यह न सिर्फ आपको अंदर से गर्म रखती है, बल्कि आपकी सेहत और त्वचा के लिए भी कई फायदे देती है. तो आइए जानते हैं कि सर्दियों में घी वाली कॉफी क्यों इतनी खास है.

साधारण कॉफी में मौजूद कैफीन और घी के हेल्दी फैट्स मिलकर आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं. इससे खाने की भूख कम लगती है और आप ओवरईटिंग से बचते हैं. नियमित रूप से घी वाली कॉफी पीने से पेट की जिद्दी चर्बी धीरे-धीरे कम होती है और वजन संतुलित रहता है.
सर्दियों की ठंडी हवा अक्सर स्किन की नमी छीन लेती है और स्किन रूखी और बेजान दिखने लगती है. घी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ए त्वचा को अंदर से हाइड्रेट करते हैं. रोजाना घी वाली कॉफी पीने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है और ड्राईनेस दूर होती है.
Published at : 04 Jan 2026 08:03 AM (IST)
