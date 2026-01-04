एक्सप्लोरर
घी वाली कॉफी क्यों बन रही है सर्दियों की सुपर ड्रिंक? जानिए इसके बड़े फायदे
अगर आप अपनी रोजाना की कॉफी में एक चम्मच देसी घी मिला दें, तो यह सिर्फ आपकी कॉफी नहीं बल्कि एक सुपर ड्रिंक बन जाती है. यह न सिर्फ आपको अंदर से गर्म रखती है.
सर्दियों में ठंडी सुबह की शुरुआत के लिए गर्म कॉफी या चाय पीना हर किसी की आदत होती है. लेकिन अगर आप अपनी रोजाना की कॉफी में एक चम्मच देसी घी मिला दें, तो यह सिर्फ आपकी कॉफी नहीं बल्कि एक सुपर ड्रिंक बन जाती है. यह न सिर्फ आपको अंदर से गर्म रखती है, बल्कि आपकी सेहत और त्वचा के लिए भी कई फायदे देती है. तो आइए जानते हैं कि सर्दियों में घी वाली कॉफी क्यों इतनी खास है.
Published at : 04 Jan 2026 08:03 AM (IST)
