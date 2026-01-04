घी वाली कॉफी क्यों बन रही है सर्दियों की सुपर ड्रिंक? जानिए इसके बड़े फायदे

सर्दियों की ठंडी हवा अक्सर स्किन की नमी छीन लेती है और स्किन रूखी और बेजान दिखने लगती है. घी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ए त्वचा को अंदर से हाइड्रेट करते हैं. रोजाना घी वाली कॉफी पीने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है और ड्राईनेस दूर होती है.