कानों में लगातार घंटी बजना सिर्फ आवाज नहीं, हो सकती है इन 5 खतरनाक बीमारियों की चेतावनी
अगर आपके एक कान में अचानक घंटी बजने के साथ सुनाई देना कम हो जाए, तो यह मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है. इसे सडन सेंसेरिन्यूरल हियरिंग लॉस कहा जाता है.
कानों में लगातार घंटी बजना, भनभनाहट या सिटी जैसी आवाज आना नॉर्मल मानी जाती है. जिसे मेडिकल भाषा में टिनिटस कहा जाता है. अक्सर लोग इसे हल्के में लेकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यह हमेशा मामूली नहीं होता. लंबे समय तक अचानक शुरू हुआ टिनिटस कई खतरानक बीमारियों का संकेत हो सकता है, जिनमें समय पर इलाज न मिलने पर स्थायी नुकसान का खतरा रहता है. इसे लेकर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कानों में लगातार घंटी के साथ कुछ खास लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से जांच करना बहुत जरूरी है.
Published at : 04 Jan 2026 07:09 AM (IST)
