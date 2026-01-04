कानों में लगातार घंटी बजना सिर्फ आवाज नहीं, हो सकती है इन 5 खतरनाक बीमारियों की चेतावनी

वहीं अगर टिनिटस सिर्फ एक कान में हो और लंबे समय तक बना रहे, तो यह एक एकॉस्टिक न्यूरोमा नाम के ट्यूमर का संकेत हो सकता है. यह ट्यूमर कान और दिमाग को जोड़ने वाली नस पर बढ़ता है. शुरुआती दौर में सिर्फ घंटी बजने की शिकायत होती है, बाद में सुनने में कमी, चक्कर आना, संतुलन बिगड़ना या चेहरे में सुन्नपन जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं. ऐसे मामलों में एमआरआई जांच जरूरी होती है.