ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड 5वां टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है, जिसमें ऐसा कुछ हुआ जो पिछले 138 सालों में नहीं हुआ. पहली बार ऑस्ट्रेलिया बिना किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के खेल रही है. स्टीव स्मिथ ने कहा कि ये फैसला उन्हें मजबूरन लेना पड़ा, वह पिच से भी नाखुश दिखे.

एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पहले ही अजेय बढ़त बना चुकी है. टीम ने शुरूआती 3 मैच जीते थे, जबकि चौथा मुकाबला इंग्लैंड ने जीता था. रविवार से सिडनी टेस्ट की शुरुआत हुई. ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, जिस पर स्टीव स्मिथ ने कहा कि उन्हें ये पसंद नहीं था लेकिन पिच ऐसी थी कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था.

138 सालों में पहली बार हुआ ऐसा

138 सालों में पहली बार हुआ जब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया बिना किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के टेस्ट मैच खेल रही है. स्मिथ ने कहा कि उन्हें इस स्थिति में लाया गया, जहां ये फैसला लेना उनकी मजबूरी थी. पांचवें टेस्ट में ब्यू वेबस्टर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया. ऑफ-स्पिनर टॉड मर्फी को बाहर किया गया.

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, "स्पिनर के बिना खेलना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरह की पिच बनाई जा रही हैं जहां स्पिन की कोई संभावना ही नहीं है और जहां दरारें ही भूमिका निभाएंगी, तो कप्तान के पास क्या ऑप्शन रहेगा."

इस सीरीज में स्पिनर्स की भूमिका लगातार कम होती दिखी है. नैथन ल्योन को ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर किया गया था. टॉड मर्फी को मेलबर्न के बाद सिडनी टेस्ट से बाहर किया गया. वहीं इंग्लैंड टीम ने भी सिडनी टेस्ट में अपने मुख्य स्पिनर शोएब बशीर को मौका नहीं दिया. बशीर इस सीरीज में किसी भी टेस्ट में नहीं खेले.

सीरीज में नहीं रहा स्पिनर्स का महत्त्व

स्टीव स्मिथ ने कहा कि अगर पिच पर स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती तो वह अधिक तेजी से रन लुटा सकते हैं. इससे विरोधी टीम के पक्ष में मैच मुड़ जाता है. स्मिथ ने कहा, "स्पिनर्स को भूमिका निभाते देखना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उनमे उन्हें गेंदबाजी देने का कोई ठोस कारण नहीं नजर आता."

सिडनी की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार मानी जाती थी, लेकिन वहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती नजर आती है. इस पर काफी बात भी होती है, कि क्या इस तरह की पिचें खेल में स्पिनर्स की कला के महत्त्व को कम नहीं कर देगी?

पहले दिन बारिश ने बिगाड़ा खेल

टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. 57 पर 3 विकेट गिरने के बाद जो रुट (72) और हैरी ब्रूक (78) ने पारी को संभाला और दिन का खेल खत्म होने तक दोनों नाबाद रहें. बता दें कि बारिश के कारण पहले दिन सिर्फ 45 ओवरों का खेल हुआ. इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 211 रन बना लिए हैं.