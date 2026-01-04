हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAUS vs ENG 5th Test: 138 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया ऐसा, सिडनी टेस्ट की पिच देखकर भड़के स्टीव स्मिथ

AUS vs ENG 5th Test: 138 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया ऐसा, सिडनी टेस्ट की पिच देखकर भड़के स्टीव स्मिथ

AUS vs ENG 5th Test: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड 5वां टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. इस टेस्ट में ऐसा कुछ हुआ, जो पिछले 138 सालों में नहीं हुआ. स्टीव स्मिथ ने पिच पर भी सवाल उठाए.

By : शिवम | Updated at : 04 Jan 2026 06:51 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड 5वां टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है, जिसमें ऐसा कुछ हुआ जो पिछले 138 सालों में नहीं हुआ. पहली बार ऑस्ट्रेलिया बिना किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के खेल रही है. स्टीव स्मिथ ने कहा कि ये फैसला उन्हें मजबूरन लेना पड़ा, वह पिच से भी नाखुश दिखे.

एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पहले ही अजेय बढ़त बना चुकी है. टीम ने शुरूआती 3 मैच जीते थे, जबकि चौथा मुकाबला इंग्लैंड ने जीता था. रविवार से सिडनी टेस्ट की शुरुआत हुई. ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, जिस पर स्टीव स्मिथ ने कहा कि उन्हें ये पसंद नहीं था लेकिन पिच ऐसी थी कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था.

138 सालों में पहली बार हुआ ऐसा

138 सालों में पहली बार हुआ जब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया बिना किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के टेस्ट मैच खेल रही है. स्मिथ ने कहा कि उन्हें इस स्थिति में लाया गया, जहां ये फैसला लेना उनकी मजबूरी थी. पांचवें टेस्ट में ब्यू वेबस्टर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया. ऑफ-स्पिनर टॉड मर्फी को बाहर किया गया.

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, "स्पिनर के बिना खेलना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरह की पिच बनाई जा रही हैं जहां स्पिन की कोई संभावना ही नहीं है और जहां दरारें ही भूमिका निभाएंगी, तो कप्तान के पास क्या ऑप्शन रहेगा."

इस सीरीज में स्पिनर्स की भूमिका लगातार कम होती दिखी है. नैथन ल्योन को ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर किया गया था. टॉड मर्फी को मेलबर्न के बाद सिडनी टेस्ट से बाहर किया गया. वहीं इंग्लैंड टीम ने भी सिडनी टेस्ट में अपने मुख्य स्पिनर शोएब बशीर को मौका नहीं दिया. बशीर इस सीरीज में किसी भी टेस्ट में नहीं खेले.

सीरीज में नहीं रहा स्पिनर्स का महत्त्व

स्टीव स्मिथ ने कहा कि अगर पिच पर स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती तो वह अधिक तेजी से रन लुटा सकते हैं. इससे विरोधी टीम के पक्ष में मैच मुड़ जाता है. स्मिथ ने कहा, "स्पिनर्स को भूमिका निभाते देखना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उनमे उन्हें गेंदबाजी देने का कोई ठोस कारण नहीं नजर आता."

सिडनी की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार मानी जाती थी, लेकिन वहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती नजर आती है. इस पर काफी बात भी होती है, कि क्या इस तरह की पिचें खेल में स्पिनर्स की कला के महत्त्व को कम नहीं कर देगी?

पहले दिन बारिश ने बिगाड़ा खेल

टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. 57 पर 3 विकेट गिरने के बाद जो रुट (72) और हैरी ब्रूक (78) ने पारी को संभाला और दिन का खेल खत्म होने तक दोनों नाबाद रहें. बता दें कि बारिश के कारण पहले दिन सिर्फ 45 ओवरों का खेल हुआ. इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 211 रन बना लिए हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 04 Jan 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Steve Smith Australia Vs England AUS Vs ENG Ashes Series Sydney Cricket Ground
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
विश्व
‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’, वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

BMC Election 2026: BMC का घमासान...मुंबई में हिंदू-मुसलमान या मराठी दांव? | BJP | Shivsena | ABP
BMC Election 2026: BMC चुनाव, किसका चलेगा मराठी वाला दांव? | BJP | Shivsena | ABP News | Mahadangal
Flipperachi ने Fa9la की सफलता पर की बात | Arabic Song | अन्य Arabic Singers के उभरने पर चर्चा
Dhurandhar के Uzair Baloch ने बताया: Aditya Sir’ ने Dhurandhar की script पर 5 साल मेहनत की
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ फिर जगा देशभक्ति का जज्बा, Sunny Deol, Varun Dhawan & Ahan Shetty का emotional touch
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
विश्व
‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’, वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
'मैं राज करने आई हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता...', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
'मैं राज करने आई हूं', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें अमेरिका के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
फोन में दिख रहे हैं ये साइन तो समझ लो कहीं और से हो रहा कंट्रोल, जानें हैकिंग से बचने के टिप्स
फोन में दिख रहे हैं ये साइन तो समझ लो कहीं और से हो रहा कंट्रोल, जानें हैकिंग से बचने के टिप्स
शिक्षा
12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं पायलट, पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग में कितना आता है खर्चा?
12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं पायलट, पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग में कितना आता है खर्चा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget