अब बच्चों को भी घेर रहा हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और जंक फूड बन रहे बड़ी वजह

हेल्थ सर्वे के अनुसार 2010 से 2020 के बीच बच्चों में मोटापा दोगुना हो गया है. हर पांच में से एक बच्चा मोटापे की चपेट में है. प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड में मौजूद ज्यादा नमक, फैट और शुगर बच्चों के शरीर पर बुरा असर डाल रहे हैं. 10 साल की उम्र के बाद पेट की चर्बी बढ़ने से शरीर में ऐसे केमिकल बनने लगते हैं, जो नसों को सख्त कर देते हैं और दिल पर दबाव बढ़ा देते हैं.