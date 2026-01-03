एक्सप्लोरर
अब बच्चों को भी घेर रहा हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और जंक फूड बन रहे बड़ी वजह
हाई ब्लड प्रेशर की सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में बच्चे खुद भी नहीं समझ पाते कि उन्हें कोई समस्या है. हालांकि कुछ मामलों में सिरदर्द, थकान और कमजोरी जैसे संकेत दिख सकते हैं.
हाई ब्लड प्रेशर अब सिर्फ बड़ों की बीमारी नहीं रह गई है. पिछले कुछ वर्षों से बच्चों में भी यह समस्या तेजी से बढ़ रही है. खासकर यूके में बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर के मामले बीते कुछ सालों में दोगुने हो गए हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह मोटापा, जंक फूड पर बढ़ती निर्भरता और फिजिकल एक्टिविटी की कमी मानी जा रही है. डॉक्टर इसे “साइलेंट किलर” कहते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में इसके कोई साफ लक्षण नजर नहीं आते.
स्लीप एपनिया और डिप्रेशन के बीच गहरा कनेक्शन, जानें कैसे मानसिक स्वास्थ्य नुकसान पहुंचाता है
