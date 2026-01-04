12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं पायलट, पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग में कितना आता है खर्चा?

आज के समय में पायलट बनना लाखों युवाओं का सपना होता है. जब भी आसमान में उड़ते जहाज को देखते हैं, तो मन में यही ख्याल आता है कि काश एक दिन हम भी उस कॉकपिट में बैठकर जहाज उड़ाएं. पायलट की नौकरी न सिर्फ सम्मानजनक होती है, बल्कि इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है. अगर आपने 12वीं पास कर ली है और पायलट बनने का सपना देख रहे हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि 12वीं के बाद पायलट कैसे बन सकते हैं. इसकी योग्यता, जरूरी पढ़ाई, मेडिकल टेस्ट, ट्रेनिंग, कोर्स, खर्च और सैलरी क्या होती है.

पायलट बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता

पायलट बनने के लिए सबसे पहले सही पढ़ाई होना जरूरी है. इसके लिए आपको 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम से पास होना चाहिए. इसके बाद फिजिक्स और मैथ्स विषय होना जरूरी है. अब फिजिक्स और मैथ्स में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. अगर आपने 12वीं में मैथ्स नहीं लिया है, तो आप ओपन बोर्ड से मैथ्स करके भी पायलट बन सकते हैं.

पायलट बनने से पहले मेडिकल टेस्ट क्यों जरूरी है?

पायलट बनने से पहले यह देखना बहुत जरूरी होता है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हैं या नहीं, इसके लिए DGCA (Directorate General of Civil Aviation) मेडिकल टेस्ट कराए जाते हैं. जिसमें पहला क्लास-2 मेडिकल टेस्ट है. यह पहला मेडिकल टेस्ट होता है. इसमें आपकी आंखों की रोशनी, ब्लड प्रेशर, हार्ट, सुनने की क्षमता और मानसिक स्थिति की जांच होती है. DGCA की वेबसाइट पर जाकर आप DGCA अप्रूव्ड डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं.क्लास-2 पास करने के बाद क्लास-1 मेडिकल होता है. यह तय करता है कि आप कमर्शियल पायलट बनने के लिए पूरी तरह फिट हैं या नहीं, यह मेडिकल टेस्ट आमतौर पर 2 दिन में पूरा हो जाता है.

12वीं के बाद पायलट कैसे बन सकते हैं

12वीं के बाद पायलट बनने के लिए आप दो तरीकों से आगे बढ़ सकते हैं. जिसमें पहला फ्लाइंग स्कूल जॉइन करके, इसमें आपको ग्राउंड क्लास, फ्लाइंग ट्रेनिंग, DGCA एग्जाम सब एक साथ मिलते हैं. यह तरीका थोड़ा आसान माना जाता है. इसके अलावा पहले DGCA एग्जाम क्लियर करना है. आप पहले DGCA के लिखित एग्जाम पास कर सकते हैं. इसके लिए अलग से कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन कर सकते हैं. बाद में फ्लाइंग स्कूल जॉइन करके उड़ान के घंटे पूरे कर सकते हैं.

पायलट बनने में कितना खर्च आता है?

पायलट की ट्रेनिंग सस्ती नहीं होती है. इसका कुल खर्च 35 लाख से 1 करोड़ रुपये तक आता है. यह खर्च फ्लाइंग स्कूल, देश, विमान और ट्रेनिंग के तरीके पर निर्भर करता है. कुछ लोग ट्रेनिंग भारत में करते हैं, तो कुछ विदेश में भी करते हैं.

पायलट की नौकरी के लिए सिलेक्शन कैसे होता है?

एयरलाइन में पायलट की नौकरी के लिए सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं होता है. इसके सेलेक्शन प्रोसेस में लिखित परीक्षा (12वीं स्तर की फिजिक्स और मैथ्स), हैंड-आई कोऑर्डिनेशन टेस्ट (वीडियो गेम जैसे टेस्ट), मल्टीटास्किंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट फेस-टू-फेस इंटरव्यू शामिल हैं. पायलट की सैलरी बहुत अच्छी होती है. इसके फर्स्ट ऑफिसर (Co-Pilot) की सैलरी लगभग 3 लाख प्रति माह, कैप्टन पायलट की 8 से 10 लाख प्रति माह और अनुभवी पायलट की सैलरी 10 से 15 लाख रुपये प्रति माह तक हो सकती है.

