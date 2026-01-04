फोन में दिख रहे हैं ये साइन तो समझ लो कहीं और से हो रहा कंट्रोल, जानें हैकिंग से बचने के टिप्स

आज के डिजिटल युग में फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं. बिना फोन या स्मार्टफोन के हम अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते. यह कॉल करने के साथ-साथ मनोरंजन, सूचना और जानकारी हासिल करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है. आज के समय में हमारा हर काम, चाहे वह बैंकिंग से जुड़ा हो या हमारी पर्सनल जानकारी, सब कुछ फोन के अंदर ही स्टोर और संचालित किया जाता है. बैंक से जुड़ा कोई भी काम अब फोन के बिना संभव नहीं है.

इसी वजह से हमारी पर्सनल और बैंकिंग जानकारी हासिल करने के लिए कई गिरोह और साइबर ठग हमारे स्मार्टफोन को हैक करने और साइबर हमला करने की कोशिश करते हैं. इससे बचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मोबाइल हैक होने पर फोन में क्या बदलाव और संकेत दिखाई देते हैं.

फोन का जरूरत से ज्यादा गर्म होना

अगर आपका फोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है, तो यह हमेशा फोन की गड़बड़ी नहीं होती. ऐसा भी हो सकता है कि साइबर ठगों ने आपका फोन हैक कर लिया हो जब कोई आपके फोन को जासूसी ऐप के जरिए हैक करता है, तो फोन की बैटरी और डेटा की खपत बढ़ जाती है. इससे मोबाइल के हार्डवेयर पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और स्मार्टफोन ओवरहीट होने लगता है.

डेटा कंजम्पशन अचानक बढ़ जाना

अगर आपका फोन हैकिंग का शिकार हो गया है, तो सबसे बड़ा संकेत यह हो सकता है कि आपके फोन का डेटा कंजम्पशन अचानक बढ़ जाए. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हैकर आपके फोन को अपने सर्वर से कनेक्ट करते हैं, तो वे फोन में स्टोर आपकी सारी जानकारी अपने पास ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं. इससे आपका इंटरनेट जल्दी खत्म हो जाता है. अगर आप यह पता करना चाहते हैं, तो फोन की सेटिंग में जाकर डेटा यूसेज चेक करें. इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐप जरूरत से ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहा है.

कॉल और मैसेज फॉरवर्ड होना

हैकर्स के लिए फोन हैक करने का सबसे बड़ा कारण बैंक और वित्तीय लेनदेन से जुड़े मैसेज होते हैं. इन्हीं के जरिए वे बैंक फ्रॉड करके आपकी जमा पूंजी खाली कर सकते हैं. अगर आपके मोबाइल में मैसेज फॉरवर्डिंग का विकल्प अपने आप चालू है या आपकी कॉल किसी और नंबर पर डाइवर्ट हो रही है, तो समझ लें कि आपका मैसेज और कॉल कोई हैकर या ठग पढ़ और सुन रहा है.

फोन में अपने आप अनजान ऐप डाउनलोड होना

अगर आपके स्मार्टफोन में अनजान ऐप्स अपने आप डाउनलोड हो रहे हैं और आपने उन्हें डाउनलोड नहीं किया है, तो यह भी हैकिंग का संकेत हो सकता है. हैकर आपके मोबाइल में जासूसी ऐप डालकर आपकी जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

जरूरत से ज्यादा विज्ञापन दिखना

जब आप इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहे हों या किसी वेबसाइट पर ब्राउजिंग कर रहे हों और आपकी स्क्रीन पर अचानक ज्यादा विज्ञापन दिखने लगें, तो समझ लीजिए कि आपके फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ें: Free Tain: भारत की इस ट्रेन में नहीं लगता कोई किराया, जानें क्या है इस फ्री सेवा के पीछे वजह