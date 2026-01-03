एक्सप्लोरर
स्लीप एपनिया और डिप्रेशन के बीच गहरा कनेक्शन, जानें कैसे मानसिक स्वास्थ्य नुकसान पहुंचाता है
हाल ही में किए गए शोधों से पता चला है कि यह सिर्फ नींद की समस्या नहीं है बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल सकती है. खासकर मिडल एज और बुजुर्ग लोगों में इसका असर ज्यादा देखा गया है.
स्लीप एपनिया एक ऐसी नींद संबंधी समस्या है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन हाल ही में किए गए शोधों से पता चला है कि यह सिर्फ नींद की समस्या नहीं है बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल सकती है. खासकर मिडल एज और बुजुर्ग लोगों में इसका असर ज्यादा देखा गया है. तो आइए जानते हैं कि स्लीप एपनिया और डिप्रेशन के बीच गहरा कनेक्शन क्या है और कैसे ये मानसिक स्वास्थ्य नुकसान पहुंचाता है.
1/6
2/6
Published at : 03 Jan 2026 08:35 AM (IST)
हेल्थ
6 Photos
स्लीप एपनिया और डिप्रेशन के बीच गहरा कनेक्शन, जानें कैसे मानसिक स्वास्थ्य नुकसान पहुंचाता है
हेल्थ
7 Photos
लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में शरीर कैसे खुद को कंट्रोल करता है? जानिए 7 चौंकाने वाले फैक्ट्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
सऊदी-यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें फ्राइडे घटी कमाई
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion