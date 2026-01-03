हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थस्लीप एपनिया और डिप्रेशन के बीच गहरा कनेक्शन, जानें कैसे मानसिक स्वास्थ्य नुकसान पहुंचाता है

स्लीप एपनिया और डिप्रेशन के बीच गहरा कनेक्शन, जानें कैसे मानसिक स्वास्थ्य नुकसान पहुंचाता है

हाल ही में किए गए शोधों से पता चला है कि यह सिर्फ नींद की समस्या नहीं है बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल सकती है. खासकर मिडल एज और बुजुर्ग लोगों में इसका असर ज्यादा देखा गया है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Jan 2026 08:35 AM (IST)
हाल ही में किए गए शोधों से पता चला है कि यह सिर्फ नींद की समस्या नहीं है बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल सकती है. खासकर मिडल एज और बुजुर्ग लोगों में इसका असर ज्यादा देखा गया है.

स्लीप एपनिया एक ऐसी नींद संबंधी समस्या है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन हाल ही में किए गए शोधों से पता चला है कि यह सिर्फ नींद की समस्या नहीं है बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल सकती है. खासकर मिडल एज और बुजुर्ग लोगों में इसका असर ज्यादा देखा गया है. तो आइए जानते हैं कि स्लीप एपनिया और डिप्रेशन के बीच गहरा कनेक्शन क्या है और कैसे ये मानसिक स्वास्थ्य नुकसान पहुंचाता है.

1/6
ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया (OSA) तब होता है जब सोते समय गले की मांसपेशियां आराम की स्थिति में इतनी ढीली हो जाती हैं कि सांस रुकने लगती है. यह रात में कई बार होता है और नींद में बाधा डालता है. साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी होती है. इसके लक्षण तेज खर्राटे, रात में अचानक जागना, सुबह सिरदर्द, मुंह का सूखना, दिन में नींद आना हैं.
ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया (OSA) तब होता है जब सोते समय गले की मांसपेशियां आराम की स्थिति में इतनी ढीली हो जाती हैं कि सांस रुकने लगती है. यह रात में कई बार होता है और नींद में बाधा डालता है. साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी होती है. इसके लक्षण तेज खर्राटे, रात में अचानक जागना, सुबह सिरदर्द, मुंह का सूखना, दिन में नींद आना हैं.
2/6
कनाडा के शोध में 45 से 85 साल की उम्र के 30,000 लोगों का अध्ययन किया गया. जिन लोगों में OSA का ज्यादा जोखिम था, उनमें मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की संभावना 40 प्रतिशत ज्यादा पाई गई. समय के साथ, जो लोग शुरुआत में ठीक थे, उनमें भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं विकसित होने का खतरा 20 प्रतिशत बढ़ गया. मुख्य रूप से डिप्रेशन, चिंता और तनाव बढ़ते हैं.
कनाडा के शोध में 45 से 85 साल की उम्र के 30,000 लोगों का अध्ययन किया गया. जिन लोगों में OSA का ज्यादा जोखिम था, उनमें मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की संभावना 40 प्रतिशत ज्यादा पाई गई. समय के साथ, जो लोग शुरुआत में ठीक थे, उनमें भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं विकसित होने का खतरा 20 प्रतिशत बढ़ गया. मुख्य रूप से डिप्रेशन, चिंता और तनाव बढ़ते हैं.
Published at : 03 Jan 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Mental Health Sleep Apnea Sleep Problems Obstructive Sleep Apnea

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi-UAE Tension: सऊदी अरब और यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
सऊदी-यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 29: पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें शुक्रवार घटी कमाई, क्या बन पाएगी 800 करोड़ी?
पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें फ्राइडे घटी कमाई
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP के Bulandsahar में UP Police का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी का किया एनकाउंटर
FBI ने ISIS के मंसूबों को किया नाकाम, अमेरिका के कई इलाकों में नए साल से पहले थी हमले की साजिश
आज से Prayagraj में Magh Mela का हुआ शुभारंभ, संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी।Magh Mela
Sirsa में जेल वॉर्डन ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में DSP पर लगाया प्रताड़ना का आरोप । Haryana News
UP में ऑपरेशन लंगड़ा जारी, आंखों में मिर्ची डालकर लूट करने वाले बदमाश का एनकाउंटर । Breaking News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi-UAE Tension: सऊदी अरब और यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
सऊदी-यूएई के बीच भयानक जंग! अब तक 20 की मौत, यमन की धरती पर क्यों बह रहा खून?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेले का शुभारंभ, पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 29: पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें शुक्रवार घटी कमाई, क्या बन पाएगी 800 करोड़ी?
पहली बार 'धुरंधर' ने किया सिंगल डिजिट में कलेक्शन, 5वें फ्राइडे घटी कमाई
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
फ़ुटबॉल
बचा लो..., भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को मदद के लिए फैलाने पड़े हाथ; जानें पूरा मामला
बचा लो, भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को मदद के लिए फैलाने पड़े हाथ; जानें पूरा मामला
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
शिक्षा
मुंबई नगर निगम के पार्षदों को कितनी मिलती है सैलरी? जानें सुविधाओं की पूरी डिटेल
मुंबई नगर निगम के पार्षदों को कितनी मिलती है सैलरी? जानें सुविधाओं की पूरी डिटेल
फूड
What Indians Ate On New Year: नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget