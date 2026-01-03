स्लीप एपनिया और डिप्रेशन के बीच गहरा कनेक्शन, जानें कैसे मानसिक स्वास्थ्य नुकसान पहुंचाता है

कनाडा के शोध में 45 से 85 साल की उम्र के 30,000 लोगों का अध्ययन किया गया. जिन लोगों में OSA का ज्यादा जोखिम था, उनमें मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की संभावना 40 प्रतिशत ज्यादा पाई गई. समय के साथ, जो लोग शुरुआत में ठीक थे, उनमें भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं विकसित होने का खतरा 20 प्रतिशत बढ़ गया. मुख्य रूप से डिप्रेशन, चिंता और तनाव बढ़ते हैं.