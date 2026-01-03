हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अगर आपको भी पैरों में दिखें ये 5 बदलाव, तो हो सकती है दिल से लेकर किडनी की समस्याएं

पैरों में लगातार सूजन रहना शरीर में तरल पदार्थ जमा होने का संकेत हो सकता है. यह कंडीशन तब बनती है, जब खून और लिम्फ का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 03 Jan 2026 11:12 AM (IST)
हमारे पैर सिर्फ शरीर का वजन उठाने का काम नहीं करते, बल्कि कई बार ये हमारी सेहत से जुड़ी गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत भी पहले ही दे देते हैं. डॉक्टरों के अनुसार दिल, किडनी, शुगर और नसों से जुड़ी कई समस्याएं सबसे पहले पैरों में हल्के बदलाव के रूप में सामने आती है. ऐसे में इन संकेतों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

पैरों में लगातार सूजन रहना शरीर में तरल पदार्थ जमा होने का संकेत हो सकता है. यह कंडीशन तब बनती है, जब खून और लिम्फ का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता. डॉक्टर बताते हैं कि यह दिल की कमजोरी, किडनी की खराबी या लिवर से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. अगर अचानक एक ही पैर में सूजन, दर्द और गर्माहट महसूस हो तो यह खून का थक्का यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है जो बहुत खतरनाक है. ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर जांच करानी चाहिए .
अगर मौसम सामान्य होने के बावजूद पैर ठंडे रहते हैं, तो यह खराब ब्लड सर्कुलेशन का लक्षण हो सकता है. यह समस्या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज से जुड़ी हो सकती है. जिसमें पैरों की धमनियां सिकुड़ जाती है. इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. थाॅयराइड, एनीमिया और स्मोकिंग करने वालों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है.
Published at : 03 Jan 2026 11:12 AM (IST)
हेल्थ फोटो गैलरी

