अगर आपको भी पैरों में दिखें ये 5 बदलाव, तो हो सकती है दिल से लेकर किडनी की समस्याएं

पैरों में लगातार सूजन रहना शरीर में तरल पदार्थ जमा होने का संकेत हो सकता है. यह कंडीशन तब बनती है, जब खून और लिम्फ का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता. डॉक्टर बताते हैं कि यह दिल की कमजोरी, किडनी की खराबी या लिवर से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. अगर अचानक एक ही पैर में सूजन, दर्द और गर्माहट महसूस हो तो यह खून का थक्का यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है जो बहुत खतरनाक है. ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर जांच करानी चाहिए .