Gallbladder Pain: गॉलब्लैडर पेन को ट्रिगर करने वाले 7 फूड, आज से ही खाना बंद कर दें

Gallbladder Pain: गॉलब्लैडर पेन को ट्रिगर करने वाले 7 फूड, आज से ही खाना बंद कर दें

Gallbladder Pain: गॉलब्लैडर पेन और पथरी से बचने के लिए कौन-से फूड आइटम्स से दूरी बनाना जरूरी है।

By : मीनू झा  | Updated at : 22 Sep 2025 04:48 PM (IST)
Gallbladder Pain: गॉलब्लैडर पेन और पथरी से बचने के लिए कौन-से फूड आइटम्स से दूरी बनाना जरूरी है।

Gallbladder Pain: गॉलब्लैडर का काम है पाचन में मदद करना, लेकिन जब इसमें पथरी या सूजन हो जाती है तो हल्का-सा भी गलत खाना तेज दर्द और परेशानी पैदा कर सकता है. कई बार यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है. अगर आप भी गॉलब्लैडर की समस्या से जूझ रहे हैं या उससे बचना चाहते हैं तो आपको कुछ फूड आइटम्स से दूरी बनानी होगी.

1/7
तली-भुनी चीजें: समोसा, पकौड़े, कचौड़ी या फ्रेंच फ्राइज, ये सब गॉलब्लैडर के लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं. इनकी हाई फैट और ऑयल मात्रा गॉलब्लैडर में दबाव बढ़ाती है और दर्द को ट्रिगर कर सकती है.
तली-भुनी चीजें: समोसा, पकौड़े, कचौड़ी या फ्रेंच फ्राइज, ये सब गॉलब्लैडर के लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं. इनकी हाई फैट और ऑयल मात्रा गॉलब्लैडर में दबाव बढ़ाती है और दर्द को ट्रिगर कर सकती है.
2/7
डेयरी प्रोडक्ट्स: मक्खन, क्रीम, चीज और फुल क्रीम दूध गॉलब्लैडर की परेशानी बढ़ाते हैं. इनमें मौजूद saturated fat पाचन को कठिन बनाता है और दर्द को बढ़ा सकता है.
डेयरी प्रोडक्ट्स: मक्खन, क्रीम, चीज और फुल क्रीम दूध गॉलब्लैडर की परेशानी बढ़ाते हैं. इनमें मौजूद saturated fat पाचन को कठिन बनाता है और दर्द को बढ़ा सकता है.
3/7
रेड मीट: मटन और बीफ जैसे रेड मीट को डाइजेस्ट करने में गॉलब्लैडर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल और फैट होता है जो पथरी और दर्द की संभावना को बढ़ाता है.
रेड मीट: मटन और बीफ जैसे रेड मीट को डाइजेस्ट करने में गॉलब्लैडर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल और फैट होता है जो पथरी और दर्द की संभावना को बढ़ाता है.
4/7
प्रोसेस्ड फूड: बर्गर, पिज्जा, पैकेट स्नैक्स और बेकरी आइटम्स में हिडन फैट और प्रिज़रवेटिव्स पाए जाते हैं. ये फूड न सिर्फ गॉलब्लैडर पेन बल्कि मोटापा और डायबिटीज़ का भी कारण बनते हैं.
प्रोसेस्ड फूड: बर्गर, पिज्जा, पैकेट स्नैक्स और बेकरी आइटम्स में हिडन फैट और प्रिज़रवेटिव्स पाए जाते हैं. ये फूड न सिर्फ गॉलब्लैडर पेन बल्कि मोटापा और डायबिटीज़ का भी कारण बनते हैं.
5/7
मीठी चीजे: केक, मिठाई, डोनट्स और मीठे पेय गॉलब्लैडर हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं. इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जो पथरी और दर्द को ट्रिगर कर सकता है.
मीठी चीजे: केक, मिठाई, डोनट्स और मीठे पेय गॉलब्लैडर हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं. इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जो पथरी और दर्द को ट्रिगर कर सकता है.
6/7
अल्कोहल: अल्कोहल लिवर और गॉलब्लैडर दोनों पर ही दबाव डालता है. यह सूजन को बढ़ा सकता है और Gallbladder pain को अधिक गंभीर बना सकता है.
अल्कोहल: अल्कोहल लिवर और गॉलब्लैडर दोनों पर ही दबाव डालता है. यह सूजन को बढ़ा सकता है और Gallbladder pain को अधिक गंभीर बना सकता है.
7/7
मसालेदार भोजन: तीखा और ज्यादा मसालेदार खाना गॉलब्लैडर को खराब करता है. इससे पेट में जलन, सूजन और दर्द की समस्या तेजी से बढ़ सकती है.
मसालेदार भोजन: तीखा और ज्यादा मसालेदार खाना गॉलब्लैडर को खराब करता है. इससे पेट में जलन, सूजन और दर्द की समस्या तेजी से बढ़ सकती है.
Published at : 22 Sep 2025 04:48 PM (IST)
Tags :
Foods Health Gallbladder Pain

