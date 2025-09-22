एक्सप्लोरर
Gallbladder Pain: गॉलब्लैडर पेन को ट्रिगर करने वाले 7 फूड, आज से ही खाना बंद कर दें
Gallbladder Pain: गॉलब्लैडर पेन और पथरी से बचने के लिए कौन-से फूड आइटम्स से दूरी बनाना जरूरी है।
Gallbladder Pain: गॉलब्लैडर का काम है पाचन में मदद करना, लेकिन जब इसमें पथरी या सूजन हो जाती है तो हल्का-सा भी गलत खाना तेज दर्द और परेशानी पैदा कर सकता है. कई बार यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है. अगर आप भी गॉलब्लैडर की समस्या से जूझ रहे हैं या उससे बचना चाहते हैं तो आपको कुछ फूड आइटम्स से दूरी बनानी होगी.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 22 Sep 2025 04:48 PM (IST)
Tags :Foods Health Gallbladder Pain
हेल्थ
7 Photos
जीरा वॉटर बेस्ट है या चिया सीड्स का पानी, जानें वजन घटाने के लिए दोनों में कौन ज्यादा कारगर?
हेल्थ
7 Photos
उबला या भीगा हुआ... कैसा मैथी वॉटर सेहत के लिए अच्छा, जानें किस तरह इसे करें कंज्यूम?
हेल्थ
7 Photos
खाने या लगाने से पहले क्या आप भी नहीं हटातीं एलोवेरा टॉक्सिन, जानें यह कितना करती है नुकसान?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाल दी...', एअर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट में 'फ्यूल कटऑफ' के तर्क पर बोला सुप्रीम कोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
टेबल में सबसे नीचे पाकिस्तान, एशिया कप फाइनल की उम्मीद खत्म! जानें अब क्या करना होगा
टेलीविजन
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion