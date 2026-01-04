क्या बेहिसाब नोट छाप सकता है RBI, कौन करता है इसका फैसला?

नोट छापने का पूरा सिस्टम कानून और तय नियमों से बंधा हुआ है. भारत में नोट छापने की व्यवस्था को मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है. इस सिस्टम के तहत RBI को अपने पास तय मात्रा में सोना और विदेशी मुद्रा का रिजर्व रखना जरूरी होता है.