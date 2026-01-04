एक्सप्लोरर
क्या बेहिसाब नोट छाप सकता है RBI, कौन करता है इसका फैसला?
RBI के पास नोट छापने की ताकत जरूर है, लेकिन यह ताकत कानून, नियम और जिम्मेदारी से बंधी हुई है. आइए जानें कि क्या वह बेहिसाब नोट छाप सकता है या नहीं.
जब महंगाई बढ़ती है, नौकरियां घटती हैं और आम आदमी की जेब ढीली होने लगती है, तब एक सवाल हर किसी के मन में आता है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो ज्यादा नोट छापकर सारी परेशानियां क्यों नहीं खत्म कर देता? क्या RBI के पास यह ताकत है कि वह जब चाहे तब पैसा छाप दे? या फिर इसके पीछे कानून, नियम और जोखिमों की एक लंबी कहानी छिपी है? आइए जानें.
