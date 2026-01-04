हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है. ये दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल को श्रद्धांजलि देने का अवसर है, जिन्होंने दृष्टिहीनों के लिए स्पर्श से पढ़ने-लिखने का माध्यम दिया. बॉलीवुड में कई फिल्मों ने ब्लाइंड किरदारों की जिंदगी को गहराई से दिखाया है. इन रोल को जिंदा करने के लिए कई एक्टर्स ने ब्रेल लिपि सीखी और दृष्टिहीनों की दुनिया को समझा. ऐसे किरदारों ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि दिव्यांगों के स्ट्रगल और ताकत को भी उजागर किया.

ब्रेल लिपि उभरे हुए बिंदुओं से बनी होती है, जिसे स्पर्श से पढ़ा जाता है. ये दृष्टिहीनों को आजादी से एजुकेशन हासिल करने में मदद करती है. आज के हाईटेक समय में भी ब्रेल की अहमियत बरकरार है. बॉलीवुड में कई एक्टर्स ने ब्लाइंड किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता. इनमें से कुछ ने अपने रोल को और रियल बनाने के लिए ब्रेल लिपि सीखी. इस लिस्ट में एक्ट्रेस निकिता दत्ता से लेकर काजल अग्रवाल तक का नाम शामिल है.

नसीरुद्दीन शाह

साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म 'स्पर्श' में नसीरुद्दीन शाह ने एक दृष्टिहीन स्कूल प्रिंसिपल अनिरुद्ध का किरदार निभाया. फिल्म में वह शबाना आजमी के साथ रोमांस करते नजर आए. अनिरुद्ध स्वाभिमानी और मजबूत इंसान है, जो अपनी कमजोरी को ताकत बनाता है. 'स्पर्श' एक विधवा और दिव्यांग व्यक्ति की कहानी बयां करती है. नसीरुद्दीन की सूक्ष्म एक्टिंग ने उन्हें नेशनल अवॉर्ड दिलाया था. ये फिल्म दृष्टिहीनों की भावनाओं को नाजुक तरीके से दिखाती है.

ब्लैक

साल 2005 में संजय लीला भंसाली की 'ब्लैक' में रानी मुखर्जी ने मूकबधिर और दृष्टिहीन लड़की मिशेल का रोल किया था. अमिताभ बच्चन उनके टीचर के रूप में थे. रानी की परफॉर्मेंस शानदार थी. उन्होंने साल के लगभग सभी बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड्स जीते, जिनमें फिल्मफेयर, आईफा और जी सिने शामिल हैं. ये फिल्म दृष्टिबाधित लोगों की चुनौतियों और सपनों को खूबसूरती से दर्शाती है.

फना

साल 2006 में आई 'फना' में काजोल ने कश्मीरी दृष्टिहीन लड़की जूनी का किरदार निभाया. फिल्म में आमिर खान उनके गाइड बने थे. काजोल की संवेदनशील एक्टिंग ने उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड दिलाया था. फिल्म में जूनी का किरदार कई उतार-चढ़ाव से गुजरता है, जिसे काजोल ने बखूबी पर्दे पर निभाया.

दीपिका पादुकोण

साल 2010 में आई फिल्म 'लफंगे परिंदे' में दीपिका पादुकोण ने दृष्टिहीन स्केटर पिंकी पालकर का रोल किया. नील नितिन मुकेश ने उनके कोच का किरदार निभाया था. दीपिका ने सपनों को हार न मानने वाली लड़की के किरदार को बखूबी निभाया. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन दीपिका की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई.

दो लफ्जों की कहानी

साल 2016 में आई 'दो लफ्जों की कहानी' में काजल अग्रवाल ने दृष्टिहीन जेनी का किरदार निभाया. फिल्म में रणदीप हुड्डा उनके साथ लीड रोल में थे. काजल ने रोल की तैयारी के लिए ब्रेल लिपि सीखी और स्पेशल वर्कशॉप भी की. उन्होंने दृष्टिहीन लड़की की जिंदगी को समझने के लिए खास मेहनत की थी.

काबिल

ऋतिक रोशन और यामी गौतम ने साल 2017 की फिल्म 'काबिल' में दृष्टिबाधित कपल का रोल किया. ट्रेजेडी के बाद ऋतिक बदला लेते हैं. दोनों की एक्टिंग सराही गई. ऋतिक ने कमजोर प्रेमी से खतरनाक इंसान तक का सफर शानदार निभाया. दोनों ने इस रोल के लिए खास मेहनत की थी.

श्रीकांत

साल 2024 में रिलीज 'श्रीकांत' में राजकुमार राव ने रियल लाइफ दृष्टिबाधित उद्यमी श्रीकांत बोला का किरदार निभाया. फिल्म उनकी सफलता की कहानी कहती है. राजकुमार की एक्टिंग को दर्शकों का खूब प्यार मिला.

ड्रीम गर्ल

अभिनेत्री निकिता दत्ता ने 'ड्रीम गर्ल' में दृष्टिहीन लेखिका का रोल किया और उसके लिए ब्रेल सीखी थी. कहानी दृष्टिबाधित लोगों की मजबूती और संघर्ष को सलाम करती है.