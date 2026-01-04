हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाए जाने पर बांग्लादेश ने दी धमकी, शशि थरूर का आया रिएक्शन

मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाए जाने पर बांग्लादेश ने दी धमकी, शशि थरूर का आया रिएक्शन

Bangladesh Government: बांग्लादेश की सूचना प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार रिजवाना हसन ने आईपीएल टीम केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 05 Jan 2026 12:04 AM (IST)
बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों की हो रही हत्याओं और उन पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत और बांग्लादेश में पहले से ही तनाव जारी है. इस बीच आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बाद यह विवाद और बढ़ गया है. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में सूचना प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार रिजवाना हसन ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है.

इसके अलावा, उन्होंने धमकी देते हुए यह कहा कि इस फैसले से हमारी भावनाएं आहत हुईं हैं और हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे. वहीं, बांग्लादेश सरकार की धमकी पर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के री-शेयर कर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह सही कही रही हैं, अफसोस. दरअसल, पोस्ट में बांग्लादेश की सूचना प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार रिजवाना हसन मुस्ताफिजुर रहमान के टीम से बाहर होने पर टिप्पणी कर रहीं थी. उन्होंने कहा कि हमारी भावनाएं आहत हुईं हैं और हम मुंहतोड़ जवाब देंगे. मुस्तफिजुर को टीम से बाहर निकलने के लिए जो कारण बताए जा रहे हैं, वो हम किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकते हैं.

सांस्कृतिक आदान-प्रदान और खेल से राजनीतिक दबाव कम होते हैं- हसन

रिजवाना हसन ने कहा, ‘जब भी किसी दो देशों के बीच राजनीतिक तनाव की स्थिति बनती है, तो सांस्कृतिक आदान-प्रदान और खेल के माध्यम से उसे कम करने में मदद मिलती है, लेकिन यहां (भारत के साथ) जो हो रहा है, वो इसके बिल्कुल विपरीत है. बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को दो देशों के बीच राजनीतिक कारणों के वजह से आईपीएल टीम से बाहर निकाल दिया गया है. इससे हमारी भावनाएं आहत हुईं हैं. हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे. हम मुस्तफिजुर को टीम के बाहर करने के लिए दिए गए कारण से कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में जगह देने के बाद राजनीतिक कारणों के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. इससे स्वाभाविक रूप से लोगों में नेगेटिव रिएक्शन हुआ है. इस स्थिति में हमें भी एक स्टैंड लेगा होगा. हम उस स्टैंड के लिए कानूनी आधार और प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं. पूरे सत्यापन के बाद इस पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे.’

Published at : 04 Jan 2026 11:39 PM (IST)
Tags :
Mustafizur Rahman मोहम्मद यूनुस BANGLADESH SHashi Tharoor Rizwana Hasan
