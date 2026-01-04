हाईवे पर अगर मौत को चलते हुए देखना हो तो इस वायरल वीडियो को देख लीजिए. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो इतना खौफनाक है कि देखने वालों की सांसें थम जा रही हैं. तेज रफ्तार कार, स्पीड कम से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटा, खुला हाईवे और ड्राइवर गहरी नींद में. ना ब्रेक का होश, ना स्टीयरिंग का कंट्रोल. बस मौत की रफ्तार में आगे बढ़ती एक कार और उसके अंदर बेसुध पड़ा एक इंसान. यह वीडियो सिर्फ डराता नहीं, बल्कि सड़क पर हो रही लापरवाही की सबसे खतरनाक तस्वीर भी दिखाता है.

100 की रफ्तार में कार और बेसुध होकर सोता रहा ड्राइवर

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हाईवे पर एक कार बेहद तेज रफ्तार में दौड़ रही है. कार के अंदर ड्राइवर अकेला है और उसका सिर एक तरफ झुका हुआ है. उसकी आंखें बंद हैं और शरीर पूरी तरह ढीला नजर आ रहा है. साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्राइवर गहरी नींद में है. कार सीधी लाइन में दौड़ती जा रही है और किसी भी पल बड़ा हादसा हो सकता है.

ऐसे मरते है लोग.. नींद में गाड़ी चल रही है कुछ पता नहीं नशे में पूरा टाइट है बंदा..

खुद भी मरता और को भी मारता

भला हो इन भाइयों का जिन्होंने किसी तरह से गाड़ी रुकवा कर हादसा होने से बचा लिया



पूरी वीडियो कमेंट में देखे

चीख चिल्लाकर उठाते रहे पास में चल रहे ट्रक ड्राइवर

इस खतरनाक मंजर को पीछे से आ रहे एक ट्रक ड्राइवर ने देखा. ट्रक ड्राइवर को जब शक हुआ कि कार का ड्राइवर कुछ अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, तो उसने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा है. वह तेज आवाज में चिल्लाकर कार ड्राइवर को जगाने की कोशिश करता है. कई बार लाइट फ्लैश भी करता है ताकि ड्राइवर को होश आ सके. लेकिन ड्राइवर पर इसका कोई असर ही नहीं है.

यूजर्स बोले, नींद में कम और नशे में ज्यादा दिख रहा है

वीडियो को @BeniwalRajesh1 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गाड़ी चलाते वक्त अगर नींद आए तो तुरंत गाड़ी रोककर पहले नींद निकालें. एक और यूजर ने लिखा...नींद में कम और नशे में ज्यादा लग रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पक्का शराब पीकर गाड़ी चला रहा है ये.

