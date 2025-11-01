हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बदलते मौसम में बच्चों के बुखार पर ये गलती बिल्कुल ना करें, जानिए बुखार से बचने के लिए जरूरी टिप्स

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Nov 2025 10:10 AM (IST)
बदलते मौसम में बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. छोटे बच्चे अपने इम्यून सिस्टम की वजह से मौसम के बदलाव को जल्दी नहीं सह पाते और इस दौरान उन्हें अक्सर बुखार, सर्दी, खांसी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं. ऐसे में पैरेंट्स अक्सर घबराकर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे बच्चे की तबीयत और भी बिगड़ सकती है. इसलिए इस मौसम में बच्चों का ध्यान रखना और सही तरीके से उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि बदलते मौसम में बच्चों के बुखार के दौरान होने वाली आम गलतियों और उनसे बचने के आसान उपाय क्या हैं.

कई लोग सोचते हैं कि बुखार में ठंडी चीजें जैसे शरबत या आइसक्रीम देना सही रहेगा. लेकिन यह गलत है. बच्चों को हल्का गर्म पानी या हल्का सूप पिलाना बेहतर होता है. इससे उनकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती और बुखार जल्दी कम होता है.
बच्चे को बुखार होने पर कई पेरेंट्स डर के मारे तुरंत एंटीबायोटिक्स दे देते हैं. यह बहुत बड़ी गलती है. हर बुखार में एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती और यह दवा बच्चे की सेहत पर बुरा असर भी डाल सकती है. इसलिए बुखार आने पर सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें.
बुखार आने पर बच्चे का पेट अक्सर खाने के लिए तैयार नहीं होता हैं. कई पेरेंट्स बच्चे को खाना खाने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे बच्चे को और तकलीफ हो सकती है. इस समय बच्चे को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है. आप उसे हल्का सूप, फल का रस या पानी पिला सकते हैं.
कई बार पैरेंट्स चिंता में आकर बच्चे को एक साथ कई दवाइयां दे देते हैं. यह गलत है. बच्चों को बुखार की दवा देते समय हमेशा डॉक्टर की सलाह लें और दो दवाइयों के बीच कम से कम 4 घंटे का अंतर जरूर रखें.
बुखार आने पर बच्चे को पूरे आराम की जरूरत होती है. पैरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि बच्चे को खेलने या चलने-फिरने देना सही रहेगा. यह गलत है. बुखार के दौरान बच्चे को पूरा आराम दें ताकि उसकी बॉडी ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो.
बदलते मौसम में बच्चे को बार-बार गर्म और ठंडी चीजें देना उनकी सेहत पर असर डाल सकता है. बच्चों को मौसम के हिसाब से हल्का और कंर्फटेबल कपड़ा पहनाएं और कमरे का टेंपरेचर भी संतुलित रखें.
Published at : 01 Nov 2025 10:10 AM (IST)
