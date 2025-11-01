बदलते मौसम में बच्चों के बुखार पर ये गलती बिल्कुल ना करें, जानिए बुखार से बचने के लिए जरूरी टिप्स

बुखार आने पर बच्चे का पेट अक्सर खाने के लिए तैयार नहीं होता हैं. कई पेरेंट्स बच्चे को खाना खाने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे बच्चे को और तकलीफ हो सकती है. इस समय बच्चे को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है. आप उसे हल्का सूप, फल का रस या पानी पिला सकते हैं.