बदलते मौसम में बच्चों के बुखार पर ये गलती बिल्कुल ना करें, जानिए बुखार से बचने के लिए जरूरी टिप्स
छोटे बच्चे अपने इम्यून सिस्टम की वजह से मौसम के बदलाव को जल्दी नहीं सह पाते और इस दौरान उन्हें अक्सर बुखार, सर्दी, खांसी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं.
बदलते मौसम में बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. छोटे बच्चे अपने इम्यून सिस्टम की वजह से मौसम के बदलाव को जल्दी नहीं सह पाते और इस दौरान उन्हें अक्सर बुखार, सर्दी, खांसी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं. ऐसे में पैरेंट्स अक्सर घबराकर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे बच्चे की तबीयत और भी बिगड़ सकती है. इसलिए इस मौसम में बच्चों का ध्यान रखना और सही तरीके से उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि बदलते मौसम में बच्चों के बुखार के दौरान होने वाली आम गलतियों और उनसे बचने के आसान उपाय क्या हैं.
