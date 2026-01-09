हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीवैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, IRCTC लेकर आया सस्ता कंपलीट पैकेज

वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, IRCTC लेकर आया सस्ता कंपलीट पैकेज

Vaishno Devi Tour Package: माता वैष्णो देवी के दर्शन की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. अब आप IRCTC के जरिए महज कुछ हजार रुपये में बड़े आराम से दर्शन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 09 Jan 2026 10:03 AM (IST)
Preferred Sources

Vaishno Devi Tour Package:  माता वैष्णो देवी के दर्शन का सपना हर साल लाखों श्रद्धालु देखते हैं. लेकिन ट्रेन टिकट, होटल, लोकल ट्रैवल और खाने-पीने की अलग-अलग बुकिंग कई बार यात्रा को मुश्किल और महंगी बना देती है. इसी परेशानी को आसान करने के लिए IRCTC ने श्रद्धालुओं के लिए एक खास ऑल-इन-वन टूर पैकेज लॉन्च किया है. यह पैकेज खासतौर पर दिल्ली से यात्रा करने वालों के लिए डिजाइन किया गया है. 

जिससे लोग बिना झंझट, सही तरीके से और व्यवस्थित ढंग से माता रानी के दर्शन कर सकें. 3 रात और 4 दिन के इस टूर में ट्रेन से ट्रेवल, होटल में ठहरने, लोकल कैब और खाने-पीने जैसी जरूरी सुविधाएं शामिल हैं. अगर आप बजट में एक बढ़िया आराम से भरी तीर्थ यात्रा की तलाश में हैं. तो यह पैकेज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है. जान लें पूरी डिटेल्स.

वैष्णो देवी के टूर पैकेज में क्या-क्या मिलेगा?

IRCTC के इस स्पेशल टूर पैकेज की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऑल-इनक्लूसिव सुविधाएं हैं. यात्रियों को ट्रेन के जरिए दिल्ली से जम्मू तक ले जाया जाएगा. वहां से कटरा तक लोकल कैब की सुविधा दी जाएगी. जिससे उनका सफर आरामदायक रहे. कटरा पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को कंफर्टेबल होटल में ठहराया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: सिर्फ 5000 रुपये में शुरू करें अपना खुद का बिजनेस, कम बजट में कमाई के स्मार्ट आइडिया

जहां वह सफर के बाद आराम कर सकें. पैकेज में खाने-पीने की व्यवस्था भी शामिल है. जिससे बाहर खाने की चिंता खत्म हो जाती है. इसका मतलब साफ है कि टिकट बुकिंग से लेकर होटल और लोकल ट्रैवल तक सारी जिम्मेदारी IRCTC संभालेगा. श्रद्धालु सिर्फ अपनी यात्रा और दर्शन पर ध्यान दे पाएंगे. बाकी सारी प्लानिंग पहले से ही फिक्स रहेगी.

कितना देना होगा किराया?

IRCTC का यह टूर 12 जनवरी, 2026 से शुरू होगा. इस पैकेज का कोड NDR01 है. किराए की बात करें तो अकेले यात्रा करने पर टूर पैकेज का खर्च 10770 रुपये रखा गया है. अगर आप दो लोगों के साथ सफर करते हैं तो प्रति व्यक्ति किराया 8100 रुपये होगा. वहीं तीन लोगों के ग्रुप में जाने पर प्रति व्यक्ति खर्च घटकर 6990 रुपये रह जाता है. 

यह भी पढ़ें: FD, RD या म्यूचुअल फंड? पैसा लगाने से पहले ये बात जानना जरूरी

माता वैष्णो देवी देश के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक हैं. इसलिए सीटें जल्दी भर सकती हैं. ऐसे में अगर आप इस पैकेज के जरिए यात्रा करना चाहते हैं. तो समय रहते बुकिंग करना समझदारी होगी. आप ऑनलाइन भी इस पैकेज को https://www.irctctourism.com/pacakage_description?packageCode=NDR01 यहां जाकर बुक कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ठंड में हीटर का सही इस्तेमाल कैसे करें? जानें कितनी देर चलाने के बाद करना चाहिए बंद

Published at : 09 Jan 2026 10:03 AM (IST)
