हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थनॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद

नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद

एक गिलास गाय के दूध में करीब 1.1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है,जो रोजाना की जरूरत का लगभग 45 प्रतिशत पूरा कर देता है. दूध भारतीय घरों में चाय, शेक या डायरेक्ट रोजाना इस्तेमाल होता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 09 Jan 2026 07:04 AM (IST)
एक गिलास गाय के दूध में करीब 1.1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है,जो रोजाना की जरूरत का लगभग 45 प्रतिशत पूरा कर देता है. दूध भारतीय घरों में चाय, शेक या डायरेक्ट रोजाना इस्तेमाल होता है.

भारत में बड़ी संख्या में लोग वेजिटेरियन है, लेकिन इसी वजह से Vitamin B12 की कमी एक आम समस्या बन चुकी है. यह विटामिन नर्व्स को मजबूत रखने, रेड ब्लड सेल्स बनाने और शरीर में एनर्जी के लिए बहुत जरूरी होता है. आमतौर पर विटामिन B12 पशु आधारित फूड्स में पाया जाता है, लेकिन कुछ देसी वेजिटेरियन फूड्स ऐसे भी हैं, जो इस कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं उन 5 भारतीय वेजिटेरियन फूड्स के बारे में जो विटामिन B12 बढ़ाने में मददगार होते हैं.

1/5
एक गिलास गाय के दूध में करीब 1.1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है,जो रोजाना की जरूरत का लगभग 45 प्रतिशत पूरा कर देता है. दूध भारतीय घरों में चाय, शेक या डायरेक्ट रोजाना इस्तेमाल होता है, जिससे इसे डाइट में शामिल करना आसान हो जाता है. रिसर्च के अनुसार दूध में मौजूद B12 शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है. हल्दी वाला दूध पीने से इसके एंटीइंफ्लेमेटरी फायदे भी मिलते हैं.
एक गिलास गाय के दूध में करीब 1.1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है,जो रोजाना की जरूरत का लगभग 45 प्रतिशत पूरा कर देता है. दूध भारतीय घरों में चाय, शेक या डायरेक्ट रोजाना इस्तेमाल होता है, जिससे इसे डाइट में शामिल करना आसान हो जाता है. रिसर्च के अनुसार दूध में मौजूद B12 शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है. हल्दी वाला दूध पीने से इसके एंटीइंफ्लेमेटरी फायदे भी मिलते हैं.
2/5
एक कटोरी सादे दही में 0.6 से 1.0 माइक्रोग्राम तक विटामिन B12 होता है. दही में मौजूद लाइव बैक्टीरिया आंतों की सेहत सुधारते हैं, जिससे B12 का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है. वहीं भारतीय खाने में दही आमतौर पर रोजाना शामिल किया जाता है. कई रिसर्च में सामने आया है कि नियमित रूप से दही खाने वाले वेजिटेरियन लोगों में B12 का लेवल बेहतर रहता है.
एक कटोरी सादे दही में 0.6 से 1.0 माइक्रोग्राम तक विटामिन B12 होता है. दही में मौजूद लाइव बैक्टीरिया आंतों की सेहत सुधारते हैं, जिससे B12 का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है. वहीं भारतीय खाने में दही आमतौर पर रोजाना शामिल किया जाता है. कई रिसर्च में सामने आया है कि नियमित रूप से दही खाने वाले वेजिटेरियन लोगों में B12 का लेवल बेहतर रहता है.
Published at : 09 Jan 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
विटामिन B12 Vegetarian Sources Vegetarian B12 Foods

