नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद

एक गिलास गाय के दूध में करीब 1.1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है,जो रोजाना की जरूरत का लगभग 45 प्रतिशत पूरा कर देता है. दूध भारतीय घरों में चाय, शेक या डायरेक्ट रोजाना इस्तेमाल होता है, जिससे इसे डाइट में शामिल करना आसान हो जाता है. रिसर्च के अनुसार दूध में मौजूद B12 शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है. हल्दी वाला दूध पीने से इसके एंटीइंफ्लेमेटरी फायदे भी मिलते हैं.