हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRफैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात

फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात

Faiz-E-Ilahi Masjid: तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी के बाद आज फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाएगी. दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है. लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है

By : उज्ज्वल कुमार | Updated at : 09 Jan 2026 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी के बाद आज फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी. दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है. फैज-ए-इलाही मस्जिद के मुख संरक्षक नजमुद्दीन चौधरी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ ही कहा है कि लोग अपने घर या आसपास की मस्जिद में नमाज पढ़ें.

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read
Published at : 09 Jan 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Delhi Demolition DELHI NEWS Turkman Gate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Tension: वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में 24 घंटों में बदलेगा मौसम, लोगों को कोहरे से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट
यूपी में 24 घंटों में बदलेगा मौसम, लोगों को कोहरे से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट
विश्व
US Visa Policy: छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore का अजीबोगरीब चोरी कांड, 'चिल्लर' लेकर फरार हुआ चोर | Tamil Nadu | ABP News
शहर के गुंडों का वायरल फार्मूला
Janhit With Chitra Tripathi: ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सन्नाटा क्यों? | UP SIR | CM Yogi | EC | SP
Bharat Ki Baat : Mamata Banerjee के ग्रीन फाइल में छिपे 2026 चुनाव के सबसे बड़े राज? | ED Raids
West Bengal: ग्रीन फाइल में क्या छिपा है राज..जिसे Mamata Banerjee लेकर गईं बाहर? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Tension: वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में 24 घंटों में बदलेगा मौसम, लोगों को कोहरे से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट
यूपी में 24 घंटों में बदलेगा मौसम, लोगों को कोहरे से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट
विश्व
US Visa Policy: छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
क्रिकेट
WPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर
WPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर
जनरल नॉलेज
Pravasi Bharatiya Divas: भारत को किस तरह मालामाल कर रहे NRI, जानें GDP में इनका कितना बड़ा रोल?
भारत को किस तरह मालामाल कर रहे NRI, जानें GDP में इनका कितना बड़ा रोल?
नौकरी
कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
हेल्थ
नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद
नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget