फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
Faiz-E-Ilahi Masjid: तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी के बाद आज फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाएगी. दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है. लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है
तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी के बाद आज फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी. दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है. फैज-ए-इलाही मस्जिद के मुख संरक्षक नजमुद्दीन चौधरी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ ही कहा है कि लोग अपने घर या आसपास की मस्जिद में नमाज पढ़ें.
