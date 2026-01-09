ललित मोदी के खानदान के नाम पर बसा है यूपी का यह शहर, आज भी इज्जत करते हैं लोग
बहुत कम लोग जानते हैं कि ललित मोदी ऐसे परिवार से आते हैं, जिनके नाम पर यूपी में पूरा एक शहर बसा है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले का मोदीनगर शहर ललित मोदी के दादा गुजरमल मोदी के नाम पर बसाया गया था.
आईपीएल के पूर्व चेयरमैन और भारत छोड़कर विदेश में रह रहे ललित मोदी कुछ समय पहले एक बार फिर सुर्खियों में आए थे. दरअसल कुछ समय पहले ललित मोदी और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के सा पार्टी का वीडियो सामने आया था. वायरल हुए क्लिप में ललित मोदी ने खुद और माल्या को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े के रूप में पेश किया जिसके बाद इस वीडियो से सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही बवाल मच गया था. हालांकि पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने इस वीडियो को लेकर मांगी थी. ललित मोदी ने एक मैसेज एक्स पर शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा कि उनका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, खासकर भारतीय सरकार की. उन्होंने कहा कि वह सरकार का बहुत सम्मान करते हैं और उनका पहले का बयान गलत समझा गया. ऐसे में सोशल मीडिया पर ललित मोदी और उनके परिवार को लेकर भी चर्चा तेज हो गई थी. चलिए तो अब आपको बताते हैं कि ललित मोदी के खानदान के नाम पर यूपी का कौन सा शहर बसा है जिसकी आज भी लोग इज्जत करते हैं.
बहुत कम लोग जानते हैं कि ललित मोदी ऐसे परिवार से आते हैं, जिनके नाम पर यूपी में पूरा एक शहर बसा है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले का मोदीनगर शहर ललित मोदी के दादा गुजरमल मोदी के नाम पर बसाया गया था. गुजरमल मोदी देश के बड़े बिजनेसमैन में गिने जाते थे और उन्हें मोदी ग्रुप का फाउंडर माना जाता है. वहीं गुजरमल मोदी का जन्म 9 अगस्त 1902 में हुआ था. पढ़ाई बीच में छोड़कर उन्होंने अपने पिता के साथ कारोबार संभाला और साल 1933 में अपने भाई केदारनाथ मोदी के साथ मिलकर मोदी ग्रुप की नींव रखी थी. इसी दौर में उन्होंने औद्योगिक शहर मोदीनगर की स्थापना की जो बाद में उत्तर भारत का बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना. ब्रिटिश शासन के दौरान भी गुजरमल मोदी का खास दबदबा रहा. उनके बिजनेस और सामाजिक योगदान के चलते उन्हें रायबहादुर’की उपाधि दी गई थी. 22 जनवरी 1976 को निधन से पहले उनके ग्रुप की गिनती देश के सात सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में होती थी.
समय के साथ कैसे फैलता गया मोदी ग्रुप?
गुजरमल मोदी की ओर से शुरू किया गया कारोबार समय के साथ लगातार बढ़ता गया. उनके बनाए बिजनेस में चीनी मिल, वनस्पति, रबर, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जुड़ी कई कंपनियां शामिल रहीं. बाद में उनके बेटे कृष्ण कुमार मोदी ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और मोदी एंटरप्राइजेज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. आज मोदी समूह कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, रिटेल, फूड, एंटरटेनमेंट और हॉस्पिटैलिटी जैसे कई सेक्टर में काम करता है. भारत के अलावा इसका कारोबार एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और कई अन्य देशों तक फैला है. वहीं भले ही आज ललित मोदी विवादों और कानूनी मामलों को लेकर चर्चा में रहते हो, लेकिन मोदीनगर में आज भी गुजरमल मोदी के योगदान को सम्मान के साथ याद किया जाता है.
