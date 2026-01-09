टीवी के ग्लैमरस दुनिया में आए दिन रिश्ते बनके और बिगड़ते रहते हैं. वहीं, एक ऐसे रिश्ते का खुलासा हुआ है जो बचपन से लेकर अभी तक वैसा का वैसा ही है. ये रिश्ता किसी और का नहीं बल्कि टीवी के पॉपुलर सेलेब्स स्मृति ईरानी और शक्ति आनंद के बीच का है.

इनका दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर खरा साबित हुआ है. बता दें शक्ति आनंद इन दिनों महादेव एंड सन्स सीरियल को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शक्ति आनंद ने स्मृति ईरानी संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की. शक्ति आनंद इन दिनों महादेव एंड सन्स में दिखाई दे रहे हैं.

स्मृति संग है शक्ति की शानदार बॉन्डिंग

इसी बीच एक्टर ने टेली मसाला से खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने तुलसी यानी स्मृति ईरानी संग अपने रिश्ते से पर्दा उठाया और बताया कि लाइट और कैमरों से दूर भी सालों पुराना दोनों के बीच भरोसे का रिश्ता है. शक्ति ने बताया कि स्मृति संग उनकी बॉन्डिंग काफी शानदार है.

ये रिश्ता दोनों के बीच बचपन से जुड़ा हुआ है.टेली मसाला को दिए इंटरव्यू में शक्ति आनंद ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए पिटारे खोले.उन्होंने कहा कि स्मृति और उनका रिश्ता महज काम तक ही सीमित नहीं है.बल्कि बचपन से उनके रिश्ते की जड़े जुड़ी हुई हैं. एक ही जगह पर दोनों पले-बढ़े हैं.

इस वजह से उनके बीच जो कनेक्शन है वो आज के दौर में किसी फॉर्मल दोस्ती से भी ज्यादा बढ़कर है.स्मृति ईरानी के बारे में बात करते हुए शक्ति आनंद ने कहा,'वह अभी भी वही है. स्मृति और मैं एक ही जगह के पले-बढ़े हैं, गोल मार्केट..तो आज भी हम वही कलेवा, नत्थू वहां की चाट वहां की पानी पूरी तो हम सब वही बातें करते हैं.

उनसे बात करने में मजा आता है और मजा इसलिए आता है, क्योंकि उनके साथ बैठकर हम फिर वही पुरानी बातें करते हैं.'आपको बता दें कि शक्ति आनंद इन दिनों हाल ही में ऑन एयर हुए शो महादेव एंड सन्स को लेकर लाइमलाइट में बने हुए हैं. वो जमकर इस शो का प्रमोशन कर रहे हैं.

