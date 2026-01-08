एक्सप्लोरर
Typhoid Fever: टाइफाइड को लेकर मन में अक्सर रहते हैं ये भ्रम, इनकी वजह से भी बढ़ता है खतरा
Typhoid Fever Symptoms: गंदगी के चलते टाइफाइड की बीमारी होती है, बरसात के मौसम में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. चलिए आपको बता हैं कि इसको लेकर लोगों में क्या भ्रम रहता है.
टाइफाइड आज भी कई इलाकों में एक गंभीर बीमारी बना हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह दूषित पानी और खाना है. साफ-सफाई की कमी वाले क्षेत्रों में इसका खतरा ज्यादा रहता है. समस्या यह भी है कि टाइफाइड को लेकर फैली गलत धारणियां लोगों को समय पर इलाज से दूर कर देती हैं.
Published at : 08 Jan 2026 04:27 PM (IST)
