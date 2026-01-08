टाइफाइड हर साल हजारों लोगों को प्रभावित करता है, खासकर उन जगहों पर जहां पीने का पानी सुरक्षित नहीं है. यह बीमारी साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होती है और खाना या पानी इसके फैलने का मुख्य जरिया है. सही समय पर पहचान और इलाज से जान बचाई जा सकती है, लेकिन कई मरीज देर से अस्पताल पहुंचते हैं.