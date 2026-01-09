एक्सप्लोरर
पानी कम पीने से शरीर में हो सकते हैं ये 5 गंभीर बदलाव, तुरंत ध्यान दें
शरीर के हर अंग को सही तरीके से काम करने में मदद करता है. लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत लोग पर्याप्त पानी नहीं पी पाते हैं. कम पानी पीने से शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं.
हमारा शरीर लगभग 70 प्रतिशत पानी से बना होता है और पानी हमारे लिए लाइफ गिवर है. पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि हमारे शरीर के हर अंग को सही तरीके से काम करने में मदद करता है. लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत लोग पर्याप्त पानी नहीं पी पाते हैं. कम पानी पीने से शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं. अगर आप भी ध्यान नहीं देते हैं तो ये छोटी-छोटी समस्याएं धीरे-धीरे गंभीर हो सकती हैं.
