पानी कम पीने से शरीर में हो सकते हैं ये 5 गंभीर बदलाव, तुरंत ध्यान दें

जब हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो हमारे मुंह की नमी कम हो जाती है. इससे मुंह में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और सांसों में बदबू आने लगती है. पानी पीने से मुंह साफ और फ्रेश रहता है. इसलिए अगर आप अक्सर मुंह से दुर्गंध महसूस कर रहे हैं, तो यह शरीर में पानी की कमी का संकेत हो सकता है.