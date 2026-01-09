हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पानी कम पीने से शरीर में हो सकते हैं ये 5 गंभीर बदलाव, तुरंत ध्यान दें

पानी कम पीने से शरीर में हो सकते हैं ये 5 गंभीर बदलाव, तुरंत ध्यान दें

शरीर के हर अंग को सही तरीके से काम करने में मदद करता है. लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत लोग पर्याप्त पानी नहीं पी पाते हैं. कम पानी पीने से शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

09 Jan 2026 09:04 AM (IST)
शरीर के हर अंग को सही तरीके से काम करने में मदद करता है. लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत लोग पर्याप्त पानी नहीं पी पाते हैं. कम पानी पीने से शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

हमारा शरीर लगभग 70 प्रतिशत पानी से बना होता है और पानी हमारे लिए लाइफ गिवर है. पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि हमारे शरीर के हर अंग को सही तरीके से काम करने में मदद करता है. लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत लोग पर्याप्त पानी नहीं पी पाते हैं. कम पानी पीने से शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं. अगर आप भी ध्यान नहीं देते हैं तो ये छोटी-छोटी समस्याएं धीरे-धीरे गंभीर हो सकती हैं.

जब हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो हमारे मुंह की नमी कम हो जाती है. इससे मुंह में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और सांसों में बदबू आने लगती है. पानी पीने से मुंह साफ और फ्रेश रहता है. इसलिए अगर आप अक्सर मुंह से दुर्गंध महसूस कर रहे हैं, तो यह शरीर में पानी की कमी का संकेत हो सकता है.
जब हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो हमारे मुंह की नमी कम हो जाती है. इससे मुंह में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और सांसों में बदबू आने लगती है. पानी पीने से मुंह साफ और फ्रेश रहता है. इसलिए अगर आप अक्सर मुंह से दुर्गंध महसूस कर रहे हैं, तो यह शरीर में पानी की कमी का संकेत हो सकता है.
पानी हमारे शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि यह स्कैल्प और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाता है. अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो स्कैल्प ड्राई हो जाता है और बाल कमजोर होकर जल्दी झड़ने लगते हैं. बिना किसी और कारण के अगर आपके बाल अचानक ज्यादा गिरने लगें तो इसे अनदेखा न करें.
पानी हमारे शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि यह स्कैल्प और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाता है. अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो स्कैल्प ड्राई हो जाता है और बाल कमजोर होकर जल्दी झड़ने लगते हैं. बिना किसी और कारण के अगर आपके बाल अचानक ज्यादा गिरने लगें तो इसे अनदेखा न करें.
09 Jan 2026 09:04 AM (IST)
