भारतीय क्रिकेट से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. मिजोरम के पूर्व रणजी क्रिकेटर के. लालरेमरूआटा का गुरुवार को मैदान पर ही निधन हो गया. लोकल क्रिकेट मैच के दौरान हार्ट अटैक आने से उनकी जान चली गई. इस घटना के बाद न सिर्फ मिजोरम बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है.

बैटिंग के बाद लौटते वक्त बिगड़ी तबीयत

38 वर्षीय के. लालरेमरूआटा एक लोकल दूसरे डिविजन टूर्नामेंट में वेंगनुआइ रेडर्स क्रिकेट क्लब की ओर से खेल रहे थे. जानकारी के मुताबिक, वह बल्लेबाजी करने के बाद पवेलियन की ओर लौट रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. मैदान पर ही वह गिर पड़े. उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. शुरुआती जानकारी में बताया गया है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई.

मिजोरम क्रिकेट के लिए बड़ा झटका

के. लालरेमरूआटा मिजोरम क्रिकेट का जाना-पहचाना नाम थे. उन्होंने दो बार रणजी ट्रॉफी में मिजोरम का प्रतिनिधित्व किया था. इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी वह सात मुकाबले खेल चुके थे. घरेलू क्रिकेट के साथ-साथ वह लोकल लेवल पर कई क्लबों के लिए लगातार खेलते रहे और युवाओं के लिए प्रेरणा बने रहे.

मिजोरम क्रिकेट संघ ने जताया दुख

मिजोरम क्रिकेट संघ (MCA) ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है. संघ ने अपने बयान में कहा कि यह मिजोरम क्रिकेट के लिए अपूरणीय क्षति है. MCA ने कहा, “हम के. लालरेमरूआटा के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे.” संघ के अनुसार, लालरेमरूआटा हमेशा अनुशासित और समर्पित खिलाड़ी रहे.

मंत्री और खेल जगत की प्रतिक्रिया

मिजोरम के खेल और युवा सेवा मंत्री लालघिंगलोवा हमार ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि मैच के दौरान लालरेमरूआटा को सांस लेने में परेशानी हो रही थी और इसके बाद वह गिर पड़े. मंत्री ने कहा, “एक क्रिकेट मैच के दौरान इस तरह एक खिलाड़ी को खोना बेहद दुखद है. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और क्रिकेट समुदाय के साथ हैं.”