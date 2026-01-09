हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थसर्दियों में उबले अंडे क्यों हैं हेल्थ का खजाना? जानें इनके चौंकाने वाले फायदे

सर्दियों में उबले अंडे क्यों हैं हेल्थ का खजाना? जानें इनके चौंकाने वाले फायदे

उबले अंडे न सिर्फ जल्दी तैयार हो जाते हैं बल्कि इनका पोषण शरीर के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इनमें प्रोटीन, विटामिन्स और हेल्दी फैट्स की भरपूर मात्रा होती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Jan 2026 10:06 AM (IST)
उबले अंडे न सिर्फ जल्दी तैयार हो जाते हैं बल्कि इनका पोषण शरीर के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इनमें प्रोटीन, विटामिन्स और हेल्दी फैट्स की भरपूर मात्रा होती है.

सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को गर्म रखने और हेल्थ को सही बनाए रखना सबसे जरूरी हो जाता है. ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि इस मौसम में कौन सा खाना सबसे फायदेमंद हो सकता है, तो जवाब उबले हुए अंडे है. उबले अंडे न सिर्फ जल्दी तैयार हो जाते हैं बल्कि इनका पोषण शरीर के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इनमें प्रोटीन, विटामिन्स और हेल्दी फैट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो सर्दियों में शरीर को मजबूत, एनर्जी और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है.

सर्दियों में ठंड का असर शरीर पर पड़ता है. उबले अंडों में मौजूद प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं. सुबह-सुबह एक या दो उबले अंडे खाने से पूरे दिन शरीर एनर्जी से भरा रहता है और ठंड का असर कम महसूस होता है.
सर्दियों में ठंड का असर शरीर पर पड़ता है. उबले अंडों में मौजूद प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं. सुबह-सुबह एक या दो उबले अंडे खाने से पूरे दिन शरीर एनर्जी से भरा रहता है और ठंड का असर कम महसूस होता है.
सर्दियों में वायरल इंफेक्शन और जुकाम होने का खतरा बढ़ जाता है. उबले अंडों में विटामिन-डी और विटामिन-बी12 भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं और वायरल या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से बचाव करते हैं.
सर्दियों में वायरल इंफेक्शन और जुकाम होने का खतरा बढ़ जाता है. उबले अंडों में विटामिन-डी और विटामिन-बी12 भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं और वायरल या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से बचाव करते हैं.
Published at : 09 Jan 2026 10:05 AM (IST)
