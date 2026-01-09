एक्सप्लोरर
सर्दियों में उबले अंडे क्यों हैं हेल्थ का खजाना? जानें इनके चौंकाने वाले फायदे
उबले अंडे न सिर्फ जल्दी तैयार हो जाते हैं बल्कि इनका पोषण शरीर के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इनमें प्रोटीन, विटामिन्स और हेल्दी फैट्स की भरपूर मात्रा होती है.
सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को गर्म रखने और हेल्थ को सही बनाए रखना सबसे जरूरी हो जाता है. ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि इस मौसम में कौन सा खाना सबसे फायदेमंद हो सकता है, तो जवाब उबले हुए अंडे है. उबले अंडे न सिर्फ जल्दी तैयार हो जाते हैं बल्कि इनका पोषण शरीर के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इनमें प्रोटीन, विटामिन्स और हेल्दी फैट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो सर्दियों में शरीर को मजबूत, एनर्जी और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है.
