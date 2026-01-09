सर्दियों में उबले अंडे क्यों हैं हेल्थ का खजाना? जानें इनके चौंकाने वाले फायदे

सर्दियों में ठंड का असर शरीर पर पड़ता है. उबले अंडों में मौजूद प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं. सुबह-सुबह एक या दो उबले अंडे खाने से पूरे दिन शरीर एनर्जी से भरा रहता है और ठंड का असर कम महसूस होता है.