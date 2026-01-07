एक्सप्लोरर
Baba Ramdev Winter Tips: कड़ाके की ठंड में भी शरीर रहेगा एकदम गरम, बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स देंगे बंपर फायदा
Natural Ways to Keep Body Warm: ठंड का प्रकोप इस समय पूरे उत्तर भारत में काफी ज्यादा है. चलिए आपको बाबा रामदेव के कुछ ट्रिक बताते हैं, जो आपको इस भीषण ठंड से निजात दिलाने में मदद करेगा.
सर्दियों की ठंड अब पूरी तरह असर दिखाने लगी है और तापमान लगातार गिर रहा है. ऐसे में ज्यादातर लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन शरीर को अंदर से गर्म रखना ज्यादा जरूरी होता है. अगर खानपान सही हो, तो ठंड का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है.
1/6
2/6
Published at : 07 Jan 2026 05:40 PM (IST)
हेल्थ
6 Photos
कॉपर या कांच की बोतल... किसमें पानी पीना बेस्ट? जानें फायदे-नुकसान और मिथ से जुड़ी हर बात
हेल्थ
6 Photos
हाथ-पैरों पर सबसे पहले दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, ये 5 साइन तो 99% कर देते हैं इग्नोर
हेल्थ
6 Photos
नॉनवेज खाते नहीं हैं और नैचुरली बढ़ाना चाहते हैं विटामिन बी12 का लेवल, ये 5 वेजिटेरियन फूड करेंगे आपकी मदद
हेल्थ
5 Photos
आपके चेहरे की चमक बिगाड़ रहे रोजमर्रा के ये 5 फूड्स, एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा
हेल्थ
5 Photos
अगर उम्र बढ़ानी है और बीमारियों से बचना है मकसद, जरूर अपनाएं डॉक्टर्स की बताई ये 5 आदतें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
80% बर्फ से ढंके द्वीप पर आर्मी भेजने को तैयार US, क्या वेनेजुएला जैसा हाल होगा, ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारतीय सैनिकों के बलिदान से बना है बांग्लादेश, फिर भी वहां...', मुजफ्फरनगर में बोले प्रवीण तोगड़िया
बॉलीवुड
महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का रोमांटिक वीडियो वायरल, झरने में इस एक्टर संग लड़ाए नैन
क्रिकेट
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, खूंखार बल्लेबाज फिट घोषित
Advertisement
हेल्थ
6 Photos
कॉपर या कांच की बोतल... किसमें पानी पीना बेस्ट? जानें फायदे-नुकसान और मिथ से जुड़ी हर बात
एबीपी लाइव
Opinion