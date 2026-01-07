हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Baba Ramdev Winter Tips: कड़ाके की ठंड में भी शरीर रहेगा एकदम गरम, बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स देंगे बंपर फायदा

Baba Ramdev Winter Tips: कड़ाके की ठंड में भी शरीर रहेगा एकदम गरम, बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स देंगे बंपर फायदा

Natural Ways to Keep Body Warm: ठंड का प्रकोप इस समय पूरे उत्तर भारत में काफी ज्यादा है. चलिए आपको बाबा रामदेव के कुछ ट्रिक बताते हैं, जो आपको इस भीषण ठंड से निजात दिलाने में मदद करेगा.

By : सोनम  | Updated at : 07 Jan 2026 05:40 PM (IST)
Natural Ways to Keep Body Warm: ठंड का प्रकोप इस समय पूरे उत्तर भारत में काफी ज्यादा है. चलिए आपको बाबा रामदेव के कुछ ट्रिक बताते हैं, जो आपको इस भीषण ठंड से निजात दिलाने में मदद करेगा.

सर्दियों की ठंड अब पूरी तरह असर दिखाने लगी है और तापमान लगातार गिर रहा है. ऐसे में ज्यादातर लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन शरीर को अंदर से गर्म रखना ज्यादा जरूरी होता है. अगर खानपान सही हो, तो ठंड का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है.

योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने एक वीडियो में ऐसे कुछ आसान उपाय बताए हैं, जिनसे शरीर नेचुरली गर्म बना रहता है. इन उपायों को अपनाने से न सिर्फ ठंड से बचाव होता है, बल्कि इम्युनिटी भी मजबूत होती है. खास बात यह है कि ये उपाय रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाए जा सकते हैं.
योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने एक वीडियो में ऐसे कुछ आसान उपाय बताए हैं, जिनसे शरीर नेचुरली गर्म बना रहता है. इन उपायों को अपनाने से न सिर्फ ठंड से बचाव होता है, बल्कि इम्युनिटी भी मजबूत होती है. खास बात यह है कि ये उपाय रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाए जा सकते हैं.
पहला उपाय है हल्दी और अदरक का सेवन. सुबह खाली पेट गर्म पानी में थोड़ी हल्दी और अदरक मिलाकर पीने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है. यह मिश्रण सूजन कम करने के साथ-साथ रोगों से लड़ने की ताकत भी बढ़ाता है.
पहला उपाय है हल्दी और अदरक का सेवन. सुबह खाली पेट गर्म पानी में थोड़ी हल्दी और अदरक मिलाकर पीने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है. यह मिश्रण सूजन कम करने के साथ-साथ रोगों से लड़ने की ताकत भी बढ़ाता है.
Published at : 07 Jan 2026 05:40 PM (IST)
Warm In Winter How To Keep Body Warm In Winter Winter Remedies To Stay Warm

