पेट में गैस से रहते हैं परेशान तो आज ही आजमा लें ये 3 हर्बल चाय, अमेरिका के डॉक्टर भी देते हैं सलाह

यह तीनों ही चाय पाचन तंत्र को शांत करती है और गैस को नेचुरली बाहर निकालने में मदद करती है. इन्हें आप एक बार में बड़ी मात्रा में बनाकर शाम के दौरान धीरे-धीरे पी सकते हैं. हालांकि गैस की समस्या खत्म करने का यह इकलौता इलाज नहीं है. गैस की समस्या खत्म करने के लिए खाने में सावधानी, पोषण कंट्रोल और माइंडफुल ईटिंग भी जरूरी है ताकि पेट हेल्दी रहे.