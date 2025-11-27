हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पेट में गैस से रहते हैं परेशान तो आज ही आजमा लें ये 3 हर्बल चाय, अमेरिका के डॉक्टर भी देते हैं सलाह

पेट में गैस से रहते हैं परेशान तो आज ही आजमा लें ये 3 हर्बल चाय, अमेरिका के डॉक्टर भी देते हैं सलाह

एक्सपर्ट्स के अनुसार तुलसी की चाय ब्लोटिंग पर जादू की तरह काम करती है. इसमें ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो पाचन तंत्र की मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं और गैस बाहर निकालने में मदद करते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 27 Nov 2025 07:04 AM (IST)
एक्सपर्ट्स के अनुसार तुलसी की चाय ब्लोटिंग पर जादू की तरह काम करती है. इसमें ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो पाचन तंत्र की मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं और गैस बाहर निकालने में मदद करते हैं.

कई बार कुछ हैवी खाने के बाद पेट में गैस, पेट फूलना और भारीपन महसूस होना आम बात है. गैस जैसी समस्याएं होने पर कई लोग तुरंत दवा लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे किचन में मौजूद कुछ सिंपल चीजें इस समस्या को मिनटों में ठीक कर सकती है. दरअसल भारी खाना खाने के बाद पेट में होने वाली गैस से छुटकारा पाने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स तीन ऐसी हर्बल चाय के बारे में बताते हैं जिन्हें पीने से ब्लोटिंग की समस्या से राहत मिल सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पेट में गैस से परेशान रहते हैं तो आपको कौन सी तीन हर्बल टी पीनी चाहिए, जिनकी सलाह अमेरिका के डॉक्टर भी देते हैं.

1/7
एक्सपर्ट्स के अनुसार तुलसी की चाय ब्लोटिंग पर जादू की तरह काम करती है. तुलसी में ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो पाचन तंत्र की मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं और फंसी हुई गैस बाहर निकालने में मदद करते हैं.
एक्सपर्ट्स के अनुसार तुलसी की चाय ब्लोटिंग पर जादू की तरह काम करती है. तुलसी में ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो पाचन तंत्र की मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं और फंसी हुई गैस बाहर निकालने में मदद करते हैं.
2/7
घर में तुलसी की चाय बनाने के लिए उबलते पानी में कुछ ताजी तुलसी के पत्तियां डालकर 5 से 10 मिनट कर तक ढककर रख दें. फिर इसे छान कर गरमा-गरम पी लें. इससे आपको ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से जल्दी राहत मिल जाएगी.
घर में तुलसी की चाय बनाने के लिए उबलते पानी में कुछ ताजी तुलसी के पत्तियां डालकर 5 से 10 मिनट कर तक ढककर रख दें. फिर इसे छान कर गरमा-गरम पी लें. इससे आपको ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से जल्दी राहत मिल जाएगी.
3/7
इसके अलावा आप पेट में गैस से परेशान रहते हैं तो किचन में आसानी से मिलने वाली सौंफ भी इस समस्या के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. 2017 की एक स्टडी के अनुसार सौंफ में मौजूद कंपाउंड anethole पाचन तंत्र की मांसपेशियों को ढीला करता है जिससे गैस जल्दी निकल जाती है.
इसके अलावा आप पेट में गैस से परेशान रहते हैं तो किचन में आसानी से मिलने वाली सौंफ भी इस समस्या के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. 2017 की एक स्टडी के अनुसार सौंफ में मौजूद कंपाउंड anethole पाचन तंत्र की मांसपेशियों को ढीला करता है जिससे गैस जल्दी निकल जाती है.
4/7
सौंफ की चाय पीने के लिए आप सौंफ के दानों को हल्का क्रश करके पानी में 10 से 15 मिनट तक उबाल लें और फिर छान कर इसे चाय की तरह पी लें.
सौंफ की चाय पीने के लिए आप सौंफ के दानों को हल्का क्रश करके पानी में 10 से 15 मिनट तक उबाल लें और फिर छान कर इसे चाय की तरह पी लें.
5/7
वहीं अदरक में मौजूद गुण ब्लोटिंग गैस और पेट दर्द को तेजी से कम करते हैं. 2018 की एक रिसर्च में पाया गया है कि अदरक आंतों में दबाव कम करता है, क्रैम्पिंग से राहत देता है और पेट फूलने जैसी समस्याओं को घटाता है.
वहीं अदरक में मौजूद गुण ब्लोटिंग गैस और पेट दर्द को तेजी से कम करते हैं. 2018 की एक रिसर्च में पाया गया है कि अदरक आंतों में दबाव कम करता है, क्रैम्पिंग से राहत देता है और पेट फूलने जैसी समस्याओं को घटाता है.
6/7
अदरक वाली चाय बनाने के लिए आप 1 से 2 इंच अदरक के स्लाइस काटकर पानी में 10 से 15 मिनट तक उबाल लें और फिर इसे भी चाय की तरह पी लें.
अदरक वाली चाय बनाने के लिए आप 1 से 2 इंच अदरक के स्लाइस काटकर पानी में 10 से 15 मिनट तक उबाल लें और फिर इसे भी चाय की तरह पी लें.
7/7
यह तीनों ही चाय पाचन तंत्र को शांत करती है और गैस को नेचुरली बाहर निकालने में मदद करती है. इन्हें आप एक बार में बड़ी मात्रा में बनाकर शाम के दौरान धीरे-धीरे पी सकते हैं. हालांकि गैस की समस्या खत्म करने का यह इकलौता इलाज नहीं है. गैस की समस्या खत्म करने के लिए खाने में सावधानी, पोषण कंट्रोल और माइंडफुल ईटिंग भी जरूरी है ताकि पेट हेल्दी रहे.
यह तीनों ही चाय पाचन तंत्र को शांत करती है और गैस को नेचुरली बाहर निकालने में मदद करती है. इन्हें आप एक बार में बड़ी मात्रा में बनाकर शाम के दौरान धीरे-धीरे पी सकते हैं. हालांकि गैस की समस्या खत्म करने का यह इकलौता इलाज नहीं है. गैस की समस्या खत्म करने के लिए खाने में सावधानी, पोषण कंट्रोल और माइंडफुल ईटिंग भी जरूरी है ताकि पेट हेल्दी रहे.
Published at : 27 Nov 2025 07:04 AM (IST)
Tags :
Herbal Tea Benefits Bloating Cure Gas Relief Tips

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
