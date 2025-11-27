एक्सप्लोरर
पेट में गैस से रहते हैं परेशान तो आज ही आजमा लें ये 3 हर्बल चाय, अमेरिका के डॉक्टर भी देते हैं सलाह
एक्सपर्ट्स के अनुसार तुलसी की चाय ब्लोटिंग पर जादू की तरह काम करती है. इसमें ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो पाचन तंत्र की मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं और गैस बाहर निकालने में मदद करते हैं.
कई बार कुछ हैवी खाने के बाद पेट में गैस, पेट फूलना और भारीपन महसूस होना आम बात है. गैस जैसी समस्याएं होने पर कई लोग तुरंत दवा लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे किचन में मौजूद कुछ सिंपल चीजें इस समस्या को मिनटों में ठीक कर सकती है. दरअसल भारी खाना खाने के बाद पेट में होने वाली गैस से छुटकारा पाने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स तीन ऐसी हर्बल चाय के बारे में बताते हैं जिन्हें पीने से ब्लोटिंग की समस्या से राहत मिल सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पेट में गैस से परेशान रहते हैं तो आपको कौन सी तीन हर्बल टी पीनी चाहिए, जिनकी सलाह अमेरिका के डॉक्टर भी देते हैं.
Published at : 27 Nov 2025 07:04 AM (IST)
