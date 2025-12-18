हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थEarly Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके

Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके

Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योग की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है. इसके पीछे कारण यह है कि हम इसके छोटे-छोटे लक्षण को इग्नोर कर देते हैं. चलिए आपको इसके लक्षण बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 18 Dec 2025 11:12 AM (IST)
Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योग की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है. इसके पीछे कारण यह है कि हम इसके छोटे-छोटे लक्षण को इग्नोर कर देते हैं. चलिए आपको इसके लक्षण बताते हैं.

किडनी हर दिन चुपचाप अपना काम करती है, इसका काम खून को साफ करना, शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखना. यही वजह है कि किडनी में शुरुआती खराबी के संकेत अक्सर इतने हल्के होते हैं कि लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, कई मरीजों को तब पता चलता है जब किडनी की आधी क्षमता पहले ही खत्म हो चुकी होती है.

1/7
पैरों, टखनों, चेहरे या आंखों के आसपास सूजन किडनी की पहली चेतावनी हो सकती है. जब किडनी अतिरिक्त नमक और पानी बाहर नहीं निकाल पाती, तो शरीर में तरल जमा होने लगता है. डॉक्टर बताते हैं कि बार-बार आने वाली सूजन को सामान्य मानना खतरनाक हो सकता है.
पैरों, टखनों, चेहरे या आंखों के आसपास सूजन किडनी की पहली चेतावनी हो सकती है. जब किडनी अतिरिक्त नमक और पानी बाहर नहीं निकाल पाती, तो शरीर में तरल जमा होने लगता है. डॉक्टर बताते हैं कि बार-बार आने वाली सूजन को सामान्य मानना खतरनाक हो सकता है.
2/7
यूरिन में बदलाव भी किडनी की अहम निशानी है. बार-बार यूरिन आना, खासकर रात में, पेशाब का रंग बहुत गहरा या बहुत हल्का होना, झागदार पेशाब या उसमें खून दिखना, ये संकेत चिंता की वजह हो सकते हैं. झागदार पेशाब का मतलब किडनी से प्रोटीन का रिसाव भी हो सकता है.
यूरिन में बदलाव भी किडनी की अहम निशानी है. बार-बार यूरिन आना, खासकर रात में, पेशाब का रंग बहुत गहरा या बहुत हल्का होना, झागदार पेशाब या उसमें खून दिखना, ये संकेत चिंता की वजह हो सकते हैं. झागदार पेशाब का मतलब किडनी से प्रोटीन का रिसाव भी हो सकता है.
Published at : 18 Dec 2025 11:12 AM (IST)
Tags :
Kidney Disease Symptoms Early Signs Of Kidney Damage Early Kidney Failure Signs

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
हरियाणा
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
विश्व
'मैं ऑनसाइट सलाम क्यों करूं...', भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रहा हसनत, बांग्लादेशी नेता ने फिर जहर उगला
'मैं ऑनसाइट सलाम क्यों करूं...', भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रहा हसनत, बांग्लादेशी नेता ने फिर जहर उगला
क्रिकेट
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP News:स्कूल के मिड-डे मील में रेंगते मिले कीड़े, हड़कंप मचने के बाद BSA ने बैठाई जांच! | Mau
Janhit with Chitra Tripathi : सोनिया-राहुल को मिली राहत पर राजनीति? | National Herald Case
डांस रानी या ईशानी की नौकरानी ? Saas Bahu Aur Saazish (17.12.2025)
Sandeep Chaudhary: नीतीश की सेहत पर बहस, CM पद को लेकर बड़ा सवाल | Nitish Kumar Hijab Row
Bharat Ki Baat: असल मुद्दों पर सियासत..'राम-राम जी'! | VB–G RAM G Bill | BJP Vs Congress

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
हरियाणा
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
विश्व
'मैं ऑनसाइट सलाम क्यों करूं...', भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रहा हसनत, बांग्लादेशी नेता ने फिर जहर उगला
'मैं ऑनसाइट सलाम क्यों करूं...', भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रहा हसनत, बांग्लादेशी नेता ने फिर जहर उगला
क्रिकेट
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
बॉलीवुड
धुरंधर की तारीफ करने वाले पाकिस्तानी लोगों पर भड़के एक्टर, बोले- फिल्म हमारे धर्म के खिलाफ है, ये शर्मनाक
धुरंधर की तारीफ करने वाले पाकिस्तानी लोगों पर भड़के एक्टर, बोले- फिल्म हमारे धर्म के खिलाफ है, ये शर्मनाक
हेल्थ
Foods That Cause Cavities: इन चीजों को खाने से दांतों में जल्दी होती है कैविटी, आज ही देख लें पूरी लिस्ट
इन चीजों को खाने से दांतों में जल्दी होती है कैविटी, आज ही देख लें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
यूटिलिटी
एयर प्यूरीफायर लेने जा रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
एयर प्यूरीफायर लेने जा रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget