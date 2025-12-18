एक्सप्लोरर
Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योग की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है. इसके पीछे कारण यह है कि हम इसके छोटे-छोटे लक्षण को इग्नोर कर देते हैं. चलिए आपको इसके लक्षण बताते हैं.
किडनी हर दिन चुपचाप अपना काम करती है, इसका काम खून को साफ करना, शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखना. यही वजह है कि किडनी में शुरुआती खराबी के संकेत अक्सर इतने हल्के होते हैं कि लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, कई मरीजों को तब पता चलता है जब किडनी की आधी क्षमता पहले ही खत्म हो चुकी होती है.
Published at : 18 Dec 2025 11:12 AM (IST)
किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
