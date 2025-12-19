एक्सप्लोरर
Foods To Eat On Periods: पीरियड्स के दौरान जरूर खाने चाहिए ये 6 फूड्स, दर्द से मिलती है राहत
Foods To Reduce Period Pain: पीरियड्स के दौरान काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. चलिए आपको उन फूड्स के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन अगर आप पीरियड्स में करती हैं,तो इससे राहत मिलेगा.
पीरियड्स के दिन कई महिलाओं के लिए असहज और थकाने वाले होते हैं. इस दौरान पेट दर्द, कमजोरी, चिड़चिड़ापन और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं आम हैं. हालांकि इन परेशानियों का कोई तुरंत इलाज नहीं है, लेकिन सही खानपान से काफी राहत मिल सकती है.
1/8
2/8
Published at : 19 Dec 2025 04:18 PM (IST)
हेल्थ
8 Photos
स्किन पर ये 9 चीजें दिखें तो गलती से भी मत कर देना इग्नोर, इन साइलेंट बीमारियों का लगता है पता
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Exclusive: 'नीली हल्दी, मलयालम', प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा, मीटिंग में लगने लगे ठहाके
महाराष्ट्र
नागपुर की कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 की मौत, कई मजदूरों की हालत नाजुक
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन के बाद वेंकटेश अय्यर अचानक बने कप्तान, रजत पाटीदार की लेंगे जगह
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion