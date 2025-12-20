हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थस्किन में होने वाले इन 5 बदलाव को न करें नजरअंदाज, नहीं तो हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर

स्किन में होने वाले इन 5 बदलाव को न करें नजरअंदाज, नहीं तो हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर

By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Dec 2025 03:08 PM (IST)
ब्रेस्ट कैंसर दुनियाभर में महिलाओं में होने वाले कैंसर से मौतों की एक बड़ी वजह बन चुका है. कैंसर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, भारत में हर साल दो महिलाओं में से एक महिला की मौत ब्रेस्ट कैंसर के कारण हो जाती है. डब्ल्यूएचओ के अनुसार, साल 2022 में दुनिया में करीब 6.7 लाख लोगों की जान ब्रेस्ट कैंसर से गई. ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर शुरुआती लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए तो इलाज आसान हो सकता है और जान का खतरा भी कम किया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि स्किन में होने वाले कौन से पांच बदलावों को आपको नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं.

अगर ब्रेस्ट की स्किन अचानक धंसी हुई, गड्ढेदार या अंदर की ओर खींची हुई दिखाई दें तो यह चिंता का संकेत हो सकता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसा तब होता है जब स्किन के नीचे मौजूद टिश्यू अंदर की ओर खींचने लगती है. कई बार इस कंडीशन में न दर्द होता है और न ही कोई गांठ महसूस होती है. लेकिन फिर भी इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.
ब्रेस्ट की स्किन का लाल या गर्म होना, अक्सर रैश, एलर्जी या इन्फेक्शन समझ लिया जाता है, लेकिन अगर लालिमा कुछ समय बाद भी ठीक न हो या धीरे-धीरे फैलने लगे तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सामान्य इलाज से ठीक न होने वाली लालिमा की जांच जरूर होनी चाहिए.
