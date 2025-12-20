स्किन में होने वाले इन 5 बदलाव को न करें नजरअंदाज, नहीं तो हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर

अगर ब्रेस्ट की स्किन अचानक धंसी हुई, गड्ढेदार या अंदर की ओर खींची हुई दिखाई दें तो यह चिंता का संकेत हो सकता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसा तब होता है जब स्किन के नीचे मौजूद टिश्यू अंदर की ओर खींचने लगती है. कई बार इस कंडीशन में न दर्द होता है और न ही कोई गांठ महसूस होती है. लेकिन फिर भी इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.