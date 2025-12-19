योग सिर्फ कसरत नहीं, बल्कि सांस और शरीर के संतुलन का अभ्यास है. यही वजह है कि इससे तनाव कम होता है और दिमाग शांत रहता है. सही योगा पोज करने से बिस्तर पर लेटते ही नींद जल्दी आने लगती है