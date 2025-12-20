काला जीरा कैसे घटाता है मोटापा और कोलेस्ट्रॉल, वैज्ञानिक शोध में खुलासा

वैज्ञानिक शोधों में काला जीरा (Black Cumin) के सेवन से चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण और कम करने में मदद की बात सामने आई है. Food Science and Nutrition नाम की पत्रिका में प्रकाशित शोध में जानवरों और इंसानों पर किए गए प्रयोग से यह पता चला कि काला जीरा (Black Cumin) के सेवन से शरीर में नई चर्बी बनने की प्रक्रिया में कमी आई.