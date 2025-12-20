काला जीरा कैसे घटाता है मोटापा और कोलेस्ट्रॉल, वैज्ञानिक शोध में खुलासा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थकाला जीरा कैसे घटाता है मोटापा और कोलेस्ट्रॉल, वैज्ञानिक शोध में खुलासा

वैज्ञानिक शोध में सामने आया है कि काला जीरा शरीर में चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है. नियमित सेवन से मेटाबोलिज्म बेहतर होता है और वजन घटाने में सहायक हो सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Dec 2025 02:19 PM (IST)
आज के समय में मोटापा और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका सीधा कारण है गलत खानपान और अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज और योग का ना होना. बढ़ते मोटापे और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं के मामलों को बढ़ता हुआ देखकर वैज्ञानिक ऐसे खाद्य सामग्री पर रिसर्च कर रहे हैं, जो मोटापे और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से छुटकारा दिला सके.

कोई ऐसी चीज जो शरीर में एक सुपर फूड की तरह काम करेगा और लोगों को इन समस्याओं या बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा. जिसमें सबसे अहम नाम निकलकर सामने आ रहा है जो है काला जीरा (Black Cumin). वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह शरीर में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और मेटाबोलिज्म प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है.
वैज्ञानिक शोधों में काला जीरा (Black Cumin) के सेवन से चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण और कम करने में मदद की बात सामने आई है. Food Science and Nutrition नाम की पत्रिका में प्रकाशित शोध में जानवरों और इंसानों पर किए गए प्रयोग से यह पता चला कि काला जीरा (Black Cumin) के सेवन से शरीर में नई चर्बी बनने की प्रक्रिया में कमी आई.
Published at : 20 Dec 2025 02:19 PM (IST)
