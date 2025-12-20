एक्सप्लोरर
काला जीरा कैसे घटाता है मोटापा और कोलेस्ट्रॉल, वैज्ञानिक शोध में खुलासा
वैज्ञानिक शोध में सामने आया है कि काला जीरा शरीर में चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है. नियमित सेवन से मेटाबोलिज्म बेहतर होता है और वजन घटाने में सहायक हो सकता है.
आज के समय में मोटापा और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका सीधा कारण है गलत खानपान और अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज और योग का ना होना. बढ़ते मोटापे और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं के मामलों को बढ़ता हुआ देखकर वैज्ञानिक ऐसे खाद्य सामग्री पर रिसर्च कर रहे हैं, जो मोटापे और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से छुटकारा दिला सके.
Published at : 20 Dec 2025 02:19 PM (IST)
