युवाओं के लिए अलर्ट, 20s में की गई ये 5 गलतियां बढ़ा सकती है कैंसर का खतरा

युवाओं के लिए अलर्ट, 20s में की गई ये 5 गलतियां बढ़ा सकती है कैंसर का खतरा

सेहत से जुड़ी आदतें फ्यूचर की बीमारियों की नींव रखती है. हमारी कई ऐसी रोजाना की आदतें होती है जो बिल्कुल सामान्य लगती है. लेकिन ये ही आगे चलकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 21 Dec 2025 09:15 AM (IST)
सेहत से जुड़ी आदतें फ्यूचर की बीमारियों की नींव रखती है. हमारी कई ऐसी रोजाना की आदतें होती है जो बिल्कुल सामान्य लगती है. लेकिन ये ही आगे चलकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है.

20s की उम्र अक्सर करियर बनाने, सपनों को पूरा करने और आजादी को एंजॉय करने में निकल जाती है. लेकिन यही वह समय होता है जब सेहत से जुड़ी आदतें फ्यूचर की बीमारियों की नींव रखती है. हमारी कई ऐसी रोजाना की आदतें होती है जो बिल्कुल सामान्य लगती है. लेकिन ये ही आगे चलकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है. ऐसे में कई एक्सपर्ट्स नए युवाओं को चेतावनी देते हुए 20s में की जाने वाली पांच ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिन्हें समय रहते छोड़ना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में चलिए तो आज हम आपको एक्सपर्ट्स की बताई पांच ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें युवाओं को  20s में छोड़ना बहुत जरूरी है.

1/5
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नींद की कमी शरीर की सर्कैडियन रिदम को बिगाड़ देती है, जो इम्यून सिस्टम और डीएनए रिपेयर में जरूरी भूमिका निभाती है. लंबे समय तक सही नींद न लेने से शरीर की डीएनए डैमेज को ठीक करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है.
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नींद की कमी शरीर की सर्कैडियन रिदम को बिगाड़ देती है, जो इम्यून सिस्टम और डीएनए रिपेयर में जरूरी भूमिका निभाती है. लंबे समय तक सही नींद न लेने से शरीर की डीएनए डैमेज को ठीक करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है.
2/5
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड में ज्यादा एडिटिव्स और कम फाइबर होता है. इससे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और घट हेल्थ खराब होती है, जो लंबे समय में कैंसर के खतरे से जुड़ी हुई है.
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड में ज्यादा एडिटिव्स और कम फाइबर होता है. इससे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और घट हेल्थ खराब होती है, जो लंबे समय में कैंसर के खतरे से जुड़ी हुई है.
Published at : 21 Dec 2025 09:15 AM (IST)
Tags :
Cancer Risk In 20s Youth Health Alert Lifestyle Mistakes Causing Cancer

