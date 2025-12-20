सर्दियों में ब्रोकली क्यों बन रही सुपरफूड? जानिए इम्युनिटी से स्किन तक कितने मिलते हैं फायदे

वहीं ब्रोकली में मौजूद हाई फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज की समस्या से राहत देता है. सर्दियों में जब मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, तब ब्रोकली पेट को एक्टिव रखकर ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करती है.