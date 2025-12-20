क्या है व्हाइट नॉइज, यह हमारी नींद के लिए क्यों है फायदेमंद? जानिए यहां

व्हाइट नॉइज हमारे आसपास की लगातार चलने वाली आवाज होती है, जो बाहर के परेशान करने वाले और हमारे दिमाग को तकलीफ देने वाले शोर को ढक देती है. व्हाइट नॉइज हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है. शोध के अनुसार, बहुत कम स्तर की आवाजें हमारे ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करती हैं.