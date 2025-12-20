हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या है व्हाइट नॉइज, यह हमारी नींद के लिए क्यों है फायदेमंद? जानिए यहां

क्या है व्हाइट नॉइज, यह हमारी नींद के लिए क्यों है फायदेमंद? जानिए यहां

व्हाइट नॉइज एक हल्की लगातार चलने वाली आवाज होती है, जो आसपास के शोर को ढक देती है. शोध बताते हैं कि यह नींद बेहतर करने, ध्यान बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में मदद करती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Dec 2025 02:16 PM (IST)
व्हाइट नॉइज एक हल्की लगातार चलने वाली आवाज होती है, जो आसपास के शोर को ढक देती है. शोध बताते हैं कि यह नींद बेहतर करने, ध्यान बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में मदद करती है.

आपने भी कभी महसूस किया होगा कि जब आप सोते हैं और अगर आपके आसपास के वातावरण में या कमरे में एक मंद आवाज सी आती रहती है जो लगातार चलने वाली होती है, तो वह आसपास के परेशान करने वाले शोर को ढक देती है. पंखे या रेडियो की हल्की "श्श्श" जैसी आवाज की तरह इन हल्की आवाजों को व्हाइट नॉइज कहते हैं, जो नींद आने में हमारी सहायक होती है और सोते समय हमें मानसिक रूप से आराम देती है.

व्हाइट नॉइज हमारे आसपास की लगातार चलने वाली आवाज होती है, जो बाहर के परेशान करने वाले और हमारे दिमाग को तकलीफ देने वाले शोर को ढक देती है. व्हाइट नॉइज हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है. शोध के अनुसार, बहुत कम स्तर की आवाजें हमारे ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करती हैं.
व्हाइट नॉइज हमारे आसपास की लगातार चलने वाली आवाज होती है, जो बाहर के परेशान करने वाले और हमारे दिमाग को तकलीफ देने वाले शोर को ढक देती है. व्हाइट नॉइज हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है. शोध के अनुसार, बहुत कम स्तर की आवाजें हमारे ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करती हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाइट नॉइज की मदद से फ्लैट, अस्पताल या ऐसी जगहों पर जहां ज्यादा शोर आता हो, वहां रहने वाले लगभग 38 प्रतिशत लोगों को जल्दी नींद आती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाइट नॉइज की मदद से फ्लैट, अस्पताल या ऐसी जगहों पर जहां ज्यादा शोर आता हो, वहां रहने वाले लगभग 38 प्रतिशत लोगों को जल्दी नींद आती है.
Published at : 20 Dec 2025 02:15 PM (IST)
