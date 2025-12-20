एक्सप्लोरर
क्या है व्हाइट नॉइज, यह हमारी नींद के लिए क्यों है फायदेमंद? जानिए यहां
व्हाइट नॉइज एक हल्की लगातार चलने वाली आवाज होती है, जो आसपास के शोर को ढक देती है. शोध बताते हैं कि यह नींद बेहतर करने, ध्यान बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में मदद करती है.
आपने भी कभी महसूस किया होगा कि जब आप सोते हैं और अगर आपके आसपास के वातावरण में या कमरे में एक मंद आवाज सी आती रहती है जो लगातार चलने वाली होती है, तो वह आसपास के परेशान करने वाले शोर को ढक देती है. पंखे या रेडियो की हल्की "श्श्श" जैसी आवाज की तरह इन हल्की आवाजों को व्हाइट नॉइज कहते हैं, जो नींद आने में हमारी सहायक होती है और सोते समय हमें मानसिक रूप से आराम देती है.
Published at : 20 Dec 2025 02:15 PM (IST)
स्किन पर ये 9 चीजें दिखें तो गलती से भी मत कर देना इग्नोर, इन साइलेंट बीमारियों का लगता है पता
