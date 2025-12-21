हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शादियों में ठूंस-ठूंसकर खाना हो सकता है खतरनाक, डॉक्टर्स ने बताए बचाव के तरीके

शादियों में जरूरत से ज्यादा खाना पेट की जलन, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है. डॉक्टर्स के बताए कुछ आसान तरीकों से आप इन परेशानियों से बच सकते हैं.

21 Dec 2025 08:14 AM (IST)
शादियों का मौसम आते ही लोग ज्यादा मात्रा में तरह-तरह के खाने और पकवान खाते है. हर जगह भरपूर और लज़ीज़ खाने का इंतज़ाम होता है, लेकिन अक्सर लोग ज़रूरत से ज्यादा या और अपनी digestion पावर से ज्यादा और भरी खान खाते है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानी होना शुरू हो जाती है

खासकर पेट में जलन, अपच और दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रभावित करती हैं. डॉक्टर्स के अनुसार, बाहर का ज्यादा खाना खाने से पेट में जलन जैसी समस्या पैदा हो सकती है, लेकिन इन परेशानियों से बचने के लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं.
डॉक्टर्स के अनुसार, जब भी आप किसी शादी या पार्टी में खाना खाएं, तो धीरे-धीरे खाएं और हर निवाले को अच्छी तरह चबाएं, ताकि उसका रस मुंह में ही बन जाए और फिर वह पेट में जाए. यह तरीका खाने के पाचन में मदद करता है और पेट में होने वाली जलन से बचाता है.
Published at : 21 Dec 2025 08:14 AM (IST)
