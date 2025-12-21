एक्सप्लोरर
शादियों में ठूंस-ठूंसकर खाना हो सकता है खतरनाक, डॉक्टर्स ने बताए बचाव के तरीके
शादियों में जरूरत से ज्यादा खाना पेट की जलन, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है. डॉक्टर्स के बताए कुछ आसान तरीकों से आप इन परेशानियों से बच सकते हैं.
शादियों का मौसम आते ही लोग ज्यादा मात्रा में तरह-तरह के खाने और पकवान खाते है. हर जगह भरपूर और लज़ीज़ खाने का इंतज़ाम होता है, लेकिन अक्सर लोग ज़रूरत से ज्यादा या और अपनी digestion पावर से ज्यादा और भरी खान खाते है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानी होना शुरू हो जाती है
1/6
2/6
Published at : 21 Dec 2025 08:14 AM (IST)
हेल्थ
8 Photos
सर्दियों में ब्रोकली क्यों बन रही सुपरफूड? जानिए इम्युनिटी से स्किन तक कितने मिलते हैं फायदे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बाली घूमने का बना रहे प्लान? सिर्फ एक लाख रुपये लेकर जाएं तो इंडोनेशिया में हो जाएंगे करोड़ों, जानें कैसे
महाराष्ट्र
Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती
बॉलीवुड
चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
विश्व
पाकिस्तान में आया जोरदार भूकंप, घरों से दौड़े लोग, सिर्फ 8 KM की गहाई में था केंद्र
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion