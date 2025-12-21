शादियों में ठूंस-ठूंसकर खाना हो सकता है खतरनाक, डॉक्टर्स ने बताए बचाव के तरीके

खासकर पेट में जलन, अपच और दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रभावित करती हैं. डॉक्टर्स के अनुसार, बाहर का ज्यादा खाना खाने से पेट में जलन जैसी समस्या पैदा हो सकती है, लेकिन इन परेशानियों से बचने के लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं.