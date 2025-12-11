हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs SA 2nd T20: 10 या 12 नहीं... भारतीय गेंदबाजों ने फ्री में दक्षिण अफ्रीका को दिए पूरे 22 रन; बन गया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड

IND vs SA 2nd T20: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टी20 में 213 बनाए, हालांकि बल्लेबाजों का स्कोर मिलाएं तो 200 से भी 9 रन कम है. दरअसल भारतीय गेंदबाजों ने 22 अतिरिक्त रन दिए, इसमें 16 गेंदें तो वाइड थी.

By : शिवम | Updated at : 11 Dec 2025 10:53 PM (IST)
मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को 51 रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम ने 213 रन बनाए थे, जवाब में पूरी भारतीय टीम 162 रनों पर सिमट गई. इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने 16 वाइड समेत कुल 22 रन एक्स्ट्रा के दिए. ये एक टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से दूसरा सबसे ज्यादा वाइड गेंदों वाला मैच बन गया है.

सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 213 रन बनाए. इसमें 22 रन तो सिर्फ एक्स्ट्रा के थे. अर्शदीप सिंह ने एक ही ओवर में 7 वाइड जड़ें फेंकी, जिस पर कोच गंभीर भी गुस्से में नजर आए. 22 एक्स्ट्रा रन में 16 वाइड, 1 बाई और 5 लेग बाई के रन थे.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 साल बाद हुआ है जब भारतीय गेंदबाजों ने एक मैच में 15 से ज्यादा वाइड गेंदें डाली हैं. इससे पहले 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसा हुआ था. मुल्लांपुर में टीम इंडिया द्वारा सबसे ज्यादा वाइड गेंद फेंकने का अनचाहा टूटते-टूटते रह गया. सबसे ज्यादा वाइड 2009 में श्रीलंका के खिलाफ डाली थी, जब भारतीय गेंदबाजों ने 17 वाइड गेंदे फेंकी थी.

एक टी20 में भारत द्वारा सबसे ज्यादा वाइड गेंदें

  • 17 वाइड बनाम श्रीलंका, मोहाली (2009)
  • 16 वाइड बनाम वेस्टइंडीज, चेन्नई (2018)
  • 16 वाइड बनाम दक्षिण अफ्रीका, मुल्लांपुर (2025)
  • 15 वाइड बनाम दक्षिण अफ्रीका, डरबन (2007)

अर्शदीप, बुमराह को नहीं मिला विकेट

अर्शदीप सिंह ने 4 ओवरों में 13.50 की इकॉनमी से 54 रन लुटाए, उन्होंने 9 गेंदें वाइड फेंकी. अर्शदीप के ओवरों में 5 छक्के गए. जसप्रीत बुमराह भी विकेट नहीं ले पाए, उन्होंने 4 ओवरों में 11.25 की इकॉनमी से 45 रन खर्चे. बुमराह के ओवरों में 4 छक्के गए, उन्होंने 1 वाइड का रन दिया.

हार्दिक पांड्या को भी विकेट नहीं मिला. उन्होंने 3 ओवर डाले, जिसमें 34 रन दिए. शिवम दुबे ने 2 ओवरों में 18 रन दिए. भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती सबसे किफायती गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवरों में 29 रन देकर 2 विकेट चटकाए. अक्षर पटेल ने 3 ओवरों में 27 रन देकर 1 विकेट लिया.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 11 Dec 2025 10:48 PM (IST)
Arshdeep Singh  India Vs South Africa IND Vs SA 2nd T20 JASPRIT BUMRAH IND VS SA HARDIK PANDYA
Embed widget