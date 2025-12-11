हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजन'शोले' की री-रिलीज से पहले अभिषेक बच्चन का खुलासा, कभी थिएटर में नहीं देखी पिता अमिताभ बच्चन की फिल्म

'शोले' की री-रिलीज से पहले अभिषेक बच्चन का खुलासा, कभी थिएटर में नहीं देखी पिता अमिताभ बच्चन की फिल्म

Sholay Re-Release: अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म थिएटर्स में फिर रिलीज हो रही है. इससे पहले अभिषेक बच्चन ने बताया है कि उन्होंने अपने पिता की ये फिल्म कभी सिनेमाघरों में नहीं देखी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Dec 2025 11:22 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म ‘शोले’ को रिलीज हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं. अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी और अमजद खान की इस क्लासिक फिल्म को अब फिर से थिएटर्स में देखा जा सकेगा. हाल ही में मेकर्स ने ‘शोले: द फाइनल कट’ का ट्रेलर भी रिलीज किया, जिसे देखने के बाद फैंस में फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया है. वहीं फिल्म को लेकर अभिषेक बच्चन ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में उन्होंने एक दिलचस्प खुलासा किया है.
 
अभिषेक बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए ‘शोले: द फाइनल कट’ के बारे में बताया. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे फिल्म देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. अभिनेता ने बताया कि उन्होंने आज तक यह फिल्म सिर्फ टीवी पर देखी है और सिनेमाघरों में देखना उनकी जिंदगी का सपना रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhishek Bachchan (@bachchan)


'मैंने शोले को बड़े पर्दे पर कभी नहीं देखा...'
अभिषेक बच्चन ने 'शोले' का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'सबसे बड़ी अनकही कहानी! शोले को बड़े पर्दे पर पूरी शान से देखने का बेसब्री से इंतजार है. मैंने शोले को बड़े पर्दे पर कभी नहीं देखा, सिर्फ टीवी और वीएचएस/डीवीडी पर ही देखा है. ये मेरा जिंदगी भर का सपना रहा है.' 

12 दिसंबर को री-रिलीज होगी 'शोले'
'शोले' को रमेश सिप्पी ने निर्देशित किया था. इस फिल्म की कहानी, डायलॉग्स और इसके गाने आज भी दर्शकों को काफी पसंद है. यह फिल्म आज भी एक कल्ट क्लासिक की लिस्ट में शुमार है. 'शोले: द फाइनल कट' 12 दिसंबर को 4के वर्जन में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. फिल्म को उसकी ओरिजिनल एंडिंग के साथ पेश किया जाएगा. मतलब कि उस समय जो सीन डिलीट कर दिए गए थे, उन्हें भी अब इस फिल्म में ऐड कर फिल्म को नए सिरे से दिखाया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 11 Dec 2025 11:21 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Sholay Abhishek Bachchan
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के रास्ते पर मेक्सिको! भारत पर लगा दिया 50% टैरिफ, क्या चीन और पाकिस्तान पर भी ठोका जुर्माना?
ट्रंप के रास्ते पर मेक्सिको! भारत पर लगा दिया 50% टैरिफ, क्या चीन और पाकिस्तान पर भी ठोका जुर्माना?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
क्रिकेट
IND vs SA 2nd T20: 10 या 12 नहीं... भारतीय गेंदबाजों ने फ्री में दक्षिण अफ्रीका को दिए पूरे 22 रन; बन गया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
10 या 12 नहीं... भारतीय गेंदबाजों ने फ्री में दक्षिण अफ्रीका को दिए पूरे 22 रन; बन गया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

TMC सांसद ने मकर द्वार पर सुलगाई सिगरेट...Giriraj Singh ने सांसद को टोका | ABP News
UP Sir Update: घुसपैठियों के खिलाफ देश में पहली बार इतना बड़ा एक्शन! | SIR Controversy
Sandeep Chaudhary: विपक्ष को बिहार वाला भय...3 करोड़ वोट कटना तय? | SIR | Gyanesh Kumar
Hanumangarh Farmers Protest: देश का किसान इतना क्रोधित क्यों है? | Bharat ki Baat With Pratima
Indigo Flight Crisis: इंडिगो की गलतियों का 'हिसाब' जारी! | Viral Video | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के रास्ते पर मेक्सिको! भारत पर लगा दिया 50% टैरिफ, क्या चीन और पाकिस्तान पर भी ठोका जुर्माना?
ट्रंप के रास्ते पर मेक्सिको! भारत पर लगा दिया 50% टैरिफ, क्या चीन और पाकिस्तान पर भी ठोका जुर्माना?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
क्रिकेट
IND vs SA 2nd T20: 10 या 12 नहीं... भारतीय गेंदबाजों ने फ्री में दक्षिण अफ्रीका को दिए पूरे 22 रन; बन गया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
10 या 12 नहीं... भारतीय गेंदबाजों ने फ्री में दक्षिण अफ्रीका को दिए पूरे 22 रन; बन गया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Avatar 3 Advance Booking: 'धुरंधर' को पस्त करेगी 'अवतार- फायर एंड ऐश'! एडवांस बुकिंग में कर रही बंपर कमाई
'धुरंधर' को पस्त करेगी 'अवतार- फायर एंड ऐश'! एडवांस बुकिंग में कर रही बंपर कमाई
विश्व
आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज
मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, इमरान के करीबी थी फैज
यूटिलिटी
कोई वेबसाइट या ऐप फेक या नहीं, कैसे करें पता? फ्रॉड होने से बचा लेगा यह तरीका
कोई वेबसाइट या ऐप फेक या नहीं, कैसे करें पता? फ्रॉड होने से बचा लेगा यह तरीका
शिक्षा
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किसे कितना मिलता है रिजर्वेशन, जानें किन स्टूडेंट्स को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किसे कितना मिलता है रिजर्वेशन, जानें किन स्टूडेंट्स को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget