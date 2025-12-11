फिल्म ‘शोले’ को रिलीज हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं. अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी और अमजद खान की इस क्लासिक फिल्म को अब फिर से थिएटर्स में देखा जा सकेगा. हाल ही में मेकर्स ने ‘शोले: द फाइनल कट’ का ट्रेलर भी रिलीज किया, जिसे देखने के बाद फैंस में फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया है. वहीं फिल्म को लेकर अभिषेक बच्चन ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में उन्होंने एक दिलचस्प खुलासा किया है.



अभिषेक बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए ‘शोले: द फाइनल कट’ के बारे में बताया. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे फिल्म देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. अभिनेता ने बताया कि उन्होंने आज तक यह फिल्म सिर्फ टीवी पर देखी है और सिनेमाघरों में देखना उनकी जिंदगी का सपना रहा है.

'मैंने शोले को बड़े पर्दे पर कभी नहीं देखा...'

अभिषेक बच्चन ने 'शोले' का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'सबसे बड़ी अनकही कहानी! शोले को बड़े पर्दे पर पूरी शान से देखने का बेसब्री से इंतजार है. मैंने शोले को बड़े पर्दे पर कभी नहीं देखा, सिर्फ टीवी और वीएचएस/डीवीडी पर ही देखा है. ये मेरा जिंदगी भर का सपना रहा है.'

12 दिसंबर को री-रिलीज होगी 'शोले'

'शोले' को रमेश सिप्पी ने निर्देशित किया था. इस फिल्म की कहानी, डायलॉग्स और इसके गाने आज भी दर्शकों को काफी पसंद है. यह फिल्म आज भी एक कल्ट क्लासिक की लिस्ट में शुमार है. 'शोले: द फाइनल कट' 12 दिसंबर को 4के वर्जन में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. फिल्म को उसकी ओरिजिनल एंडिंग के साथ पेश किया जाएगा. मतलब कि उस समय जो सीन डिलीट कर दिए गए थे, उन्हें भी अब इस फिल्म में ऐड कर फिल्म को नए सिरे से दिखाया जाएगा.