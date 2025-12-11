इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO एल्बर्स , आज DGCA करेगी सवाल-जवाब

एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने हाल ही में हुए इंडिगो संकट को लेकर कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स को शुक्रवार (12 दिसंबर 2025) को फिर से पेश होने के लिए कहा है. उसने फ्लाइट डिले को लेकर पूछताछ होनी है. पीटर एल्बर्ग गुरुवार (11 दिसंबर 2025) जांच कमेटी के सामने पेश हुए थे. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो के हालिया परिचालन संकट समस्याओं से भविष्य में निपटने के लिए भारत को कम से कम पांच एयरलाइनों की तत्काल आवश्यकता है, जिनमें से प्रत्येक के पास लगभग 100 विमान हों.



'यात्रियों की देखभाल मेरी जिम्मेदारी'



एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि इंडिगो के भीतर घोर कुप्रबंधन के कारण हजारों यात्रियों को फंसे रहे और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इंडिया टुडे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिगो अपने नेटवर्क के पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार है. उन्होंने कहा, "यह मेरे और इंडिगो के बीच की लड़ाई नहीं है. इससे वो लोग प्रभावित हुए हैं, जो इन एयरलाइंस पर निर्भर हैं और देश में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना चाहते हैं. उनकी देखभाल करना भी मेरी जिम्मेदारी है."

DGCA ने रिफंड को लेकर निगरानी शुरू की

डीजीसीए के अधिकारियों ने निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को एयरलाइन के मुख्यालय से इंडिगो के संचालन, रिफंड और अन्य प्रक्रियाओं की निगरानी शुरू कर दी. एविएशन रेगुलेटर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक डीजीसीए कार्यालय के दो अधिकारियों, एक वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी और एक उप निदेशक को इंडिगो के कॉरपोरेट कार्यालय में तैनात किया जाएगा ताकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रद्द होने की स्थिति, रिफंड, नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार यात्रियों को मुआवजा और सामान वापसी की निगरानी की जा सके.

इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई चिंता

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो संकट पर गहरी नाराजगी और चिंता जाहिर की. हाईकोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया और कहा कि लाखों यात्री कई-कई घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे. यह स्थिति सिर्फ यात्रियों की परेशानी नहीं है, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालती है. कोर्ट ने साफ कहा कि आज के समय में हवाई यात्रा तेज और सुचारु रूप से चलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ है.

इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों को ट्रैवल वाउचर ऑफर किया

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को उन ग्राहकों को 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर देने का ऐलान किया, जिनकी यात्रा बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने से प्रभावित हुई थी. इंडिगो के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “हम इस तरह के गंभीर रूप से प्रभावित ग्राहकों को 10,000 रुपए का यात्रा वाउचर प्रदान करेंगे. इस यात्रा वाउचर का उपयोग अगले 12 महीनों के दौरान इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है.” (इनपुट एजेंसी के साथ)