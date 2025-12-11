अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'

उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अमिताभ ठाकुर को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले में अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी कोई भाजपा सरकार की पोल खोलता है या उनसे तीखे सवाल करता है तो ये भ्रष्ट भाजपा सरकार उसके ख़िलाफ़ कोई पुराना मुद्दा झाड़-पोंछकर निकाल लाती है और रास्ते में गिरफ़्तार कर लेती है. फिर वो चाहे आम आदमी हो या आईपीएस जैसा बड़ा अधिकारी.

अखिलेश यादव ने इसको लेकर आज शाम अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया. जिसमे अमिताभ ठाकुर को कोर्ट से लाते हुए एक वीडियो साझा किया है. अखिलेश यादव ने अन्य मामलों में गिरफ्तारी न होकर इसकी निंदा की है.

अखिलेश यादव का पोस्ट

अखिलेश यादव ने वीडियो के साथ पोस्ट करते हुए लिखा, ‘जब भी कोई भाजपा सरकार की पोल खोलता है या उनसे तीखे सवाल करता है तो ये भ्रष्ट भाजपा सरकार उसके ख़िलाफ़ कोई पुराना मुद्दा झाड़-पोंछकर निकाल लाती है और रास्ते में गिरफ़्तार कर लेती है फिर वो चाहे आम आदमी हो या आईपीएस जैसा बड़ा अधिकारी.

ज़मीन की जो लूट भाजपाई अयोध्या से लेकर बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, आगरा, लखनऊ, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ व पूरे प्रदेश में सरेआम-साक्षात् कर रहे हैं, वो इस सरकार को इसलिए दिखाई नहीं देती है क्योंकि उसमें उनकी हिस्सेदारी है और उनके ही लोग ‘भू-माफ़िया’ बनकर लगे हुए हैं. निंदनीय!”

पुराने में मामले में अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार

यहां बता दें कि लखनऊ से दिल्ली जाते समय दो दिन पहले अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर में ट्रेन से उतारकर गिरफ्तार किया गया. लखनऊ पुलिस के मुताबी देवरिया में तैनाती के दौरान उन पर जमीन खरीद-फरोख्त का आरोप है. जबकि उनकी पत्नी और उनके समर्थकों का आरोप है योगी सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए अमिताभ ठाकुर के साथ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है.