ब्रांडी पीने से पहले उसकी खुशबू को सूंघना बहुत जरूरी है. इसके लिए आप इसके ग्लास को हल्का-सा घुमाकर इसकी एरोमा को बाहर आने दें और फिर धीरे-धीरे सूंघें. इसका फायदा यह होता है कि आपको पहले से ही इसकी खुशबू और स्वाद का अंदाजा हो जाता है.