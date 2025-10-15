हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Brandy Drinking Tips: 99% लोग नहीं जानते ब्रांडी पीने का तरीका, क्या आप भी करते हैं ऐसी गलती?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Oct 2025 04:56 PM (IST)
अगर आपको पूछा जाए तो दुनिया में किन चीजों को सबसे ज्यादा पिया जाता है, तो उसमें एक नाम ब्रांडी का भी निकलकर आता है. यह हार्ड ड्रिंक्स में से एक मानी जाती है. जब हम इसका नाम सुनते हैं, तो एक रॉयल वाली फीलिंग आती है. चलिए आपको बताते हैं कि इसको पीने का सही तरीका कौन सा है, जिसे 90 प्रतिशत लोग भी नहीं जानते हैं.

रिसर्च और एक्सपर्ट मानते हैं कि ब्रांडी का स्वाद और उसका असली आनंद तभी मिलता है, जब इसे सही तरीके से निकाला और पिया जाए. अगर आप इसको गलत तरीके से पीते हैं, तो इसका स्वाद आपको समझ में नहीं आता और मजा नहीं मिलता.
ब्रांडी एक डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक है, जिसे वाइन या फर्मेंटेड फ्रूट जूस से तैयार किया जाता है. इसको बनाने के लिए ग्रेप्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. इसके चलते ही इसे स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से जाना जाता है.
इसकी पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा है कि इसको कई देशों में सदियों से एलिट क्लास और खास मौकों के लिए खास तौर पर परोसा जाता रहा है. यही कारण है कि यह आम ड्रिंक्स से काफी अलग है.
ब्रांडी पीने का सबसे अहम हिस्सा है सही ग्लास का चुनाव. अगर आप इसको पीते हैं, तो इसके लिए स्निफ्टर ग्लास का इस्तेमाल करना चाहिए. इसकी बनावट ऐसी होती है कि खुशबू इससे बाहर नहीं निकल पाती.
अधिकतर लोग ब्रांडी को ठंडा करके पीते हैं, जबकि असली तरीका है इसे रूम टेंपरेचर पर पीना. इससे होता यह है कि इसके फ्लेवर्स और सुगंध अच्छी तरह खुलकर आते हैं.
ब्रांडी पीने से पहले उसकी खुशबू को सूंघना बहुत जरूरी है. इसके लिए आप इसके ग्लास को हल्का-सा घुमाकर इसकी एरोमा को बाहर आने दें और फिर धीरे-धीरे सूंघें. इसका फायदा यह होता है कि आपको पहले से ही इसकी खुशबू और स्वाद का अंदाजा हो जाता है.
अगर आप ब्रांडी पी रहे हैं, तो इसका मजा बड़े घूंट में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे सिप में है. यही वजह है कि ब्रांडी को एक
अगर आप ब्रांडी पी रहे हैं, तो इसका मजा बड़े घूंट में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे सिप में है. यही वजह है कि ब्रांडी को एक "स्लो ड्रिंक" कहा जाता है. आप इसका मजा आराम से लेकर पी सकते हैं.
कई लोग ब्रांडी को सोडा, कोला या जूस के साथ मिक्स करके पीते हैं. ऐसा करना गलत नहीं है, लेकिन इससे ब्रांडी का असली फ्लेवर खत्म हो जाता है. ब्रांडी को अकेले पिया जाता है, लेकिन इसे हल्के स्नैक्स के साथ भी लिया जा सकता है.
Published at : 15 Oct 2025 04:56 PM (IST)
