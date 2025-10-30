स्ट्रोक का असर रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ पर भी पड़ सकता है. कई मरीजों में फिजिकल रिलेशन की इच्छा कम हो जाती है, पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन और महिलाओं को ड्राईनेस की समस्या हो सकती है. डिप्रेशन और आत्मविश्वास की कमी भी रिश्तों को प्रभावित करती है. ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना और पार्टनर से ओपन बातचीत करना जरूरी है.