दिक्कत होने से पहले कैसे पहचानें स्ट्रोक के लक्षण? जानकारी ही बचा सकती है जान

आप अपनी डेली लाइफ में कुछ आदतें अपनाकर स्ट्रोक से काफी हद तक बच सकते हैं. जैसे नमक और तेल का सेवन कम करें, ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं, रोजाना 30 मिनट तक चलें या हल्की एक्सरसाइज करें, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं, तनाव को कंट्रोल करें. नियमित रूप से डॉक्टर से ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को चेक कराएं.