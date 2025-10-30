एक्सप्लोरर
दिक्कत होने से पहले कैसे पहचानें स्ट्रोक के लक्षण? जानकारी ही बचा सकती है जान
स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग में ब्लड फ्लो रुक जाता है या बहुत कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व दिमाग तक नहीं पहुंच पाते हैं. कुछ ही मिनटों में दिमाग के सेल्स मरने लगते हैं.
कई बार हम अचानक किसी व्यक्ति को गिरते हुए, बोलने में अटकते हुए या चेहरे का एक हिस्सा लटकते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि शायद उसे कमजोरी या थकान हुई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये संकेत स्ट्रोक के हो सकते हैं, जो एक बेहद गंभीर और जानलेवा स्थिति है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि स्ट्रोक के लक्षण दिक्कत होने से पहले कैसे पहचानें.
Published at : 30 Oct 2025 08:07 AM (IST)
