शादी का मंच आमतौर पर खुशियों, मुस्कान, कैमरों की फ्लैश और तालियों की आवाज से गूंजता है. यहां हर पल यादगार बनाने के लिए होता है, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी हरकत माहौल को पूरी तरह बदल देती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने यही दिखाया है कि कैसे कुछ सेकंड में शादी का स्टेज खुशी से तनाव और हंगामे में बदल गया. वीडियो इतना चौंकाने वाला है कि इसे देखने वाले लोग हैरान भी हैं और गुस्से में भी. कहीं दुल्हन के गुस्से पर बहस हो रही है, तो कहीं स्टेज पर आई लड़की की हरकत को गलत ठहराया जा रहा है. यह वीडियो अब सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर रिश्तों, मर्यादा और पब्लिक बिहेवियर को लेकर बड़ी बहस का कारण बन चुका है.

स्टेज पर फोटो खिंचवाने आई लड़की ने चूमा दूल्हे का हाथ

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शादी समारोह के दौरान स्टेज पर बड़ा हंगामा होता नजर आ रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े होकर मेहमानों के साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं. इसी दौरान एक लड़की फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज पर आती है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही पलों में मामला पूरी तरह बदल जाता है.

वीडियो में साफ दिखता है कि स्टेज पर आई लड़की दूल्हे का हाथ पकड़ लेती है और उसे चूमने की कोशिश करने लगती है. यह हरकत अचानक होती है और वहां मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है. दूल्हा भी असहज नजर आता है, लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, दुल्हन का गुस्सा फूट पड़ता है.

दुल्हन ने बाल पकड़ स्टेज से नीचे फेंका

दुल्हन बिना समय गंवाए उस लड़की के बाल पकड़ लेती है और उसे स्टेज से नीचे धक्का दे देती है. यह पूरा दृश्य कुछ ही सेकंड में घटित हो जाता है, लेकिन इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि वहां मौजूद मेहमानों में अफरा-तफरी मच जाती है. कुछ लोग दुल्हन को रोकने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग लड़की को संभालते हुए नजर आते हैं. वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, दूल्हे की फील्डिंग सेट है

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लड़की की हरकत गलत है, गुस्सा आएगा ही. एक और यूजर ने लिखा...दूल्हे की फील्डिंग सेट है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दीदी की ड्रेस और मेकअप दोनों खराब हो गए.

