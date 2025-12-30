इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो इस राज्य में मिल रहा JE बनने का मौका, 2800 से ज्यादा पद हैं खाली

जूनियर इंजीनियर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ब्रांच में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है.सिविल JE के लिए सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल JE के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल JE के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य रखा गया है. आयोग के नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा.