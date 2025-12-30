एक्सप्लोरर
इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो इस राज्य में मिल रहा JE बनने का मौका, 2800 से ज्यादा पद हैं खाली
बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026 के तहत 2809 पदों पर वैकेंसी निकाली है. डिप्लोमा पास उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन प्रक्रिया.
अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है.बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है बड़ी संख्या में युवा इस भर्ती का फायदा उठा सकते हैं.
Published at : 30 Dec 2025 07:06 AM (IST)
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
