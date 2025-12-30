हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीइंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो इस राज्य में मिल रहा JE बनने का मौका, 2800 से ज्यादा पद हैं खाली

इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो इस राज्य में मिल रहा JE बनने का मौका, 2800 से ज्यादा पद हैं खाली

बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026 के तहत 2809 पदों पर वैकेंसी निकाली है. डिप्लोमा पास उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 30 Dec 2025 07:06 AM (IST)
बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026 के तहत 2809 पदों पर वैकेंसी निकाली है. डिप्लोमा पास उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन प्रक्रिया.

अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है.बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है बड़ी संख्या में युवा इस भर्ती का फायदा उठा सकते हैं.

1/6
इस भर्ती अभियान के तहत बिहार तकनीकी सेवा आयोग कुल 2809 जूनियर इंजीनियर पदों पर नियुक्ति करेगा. इनमें सबसे अधिक पद जूनियर इंजीनियर के लिए रखे गए हैं, जिनकी संख्या 2653 है. इसके अलावा JE मैकेनिकल के 70 पद और JE इलेक्ट्रिकल के 86 पद शामिल हैं.
इस भर्ती अभियान के तहत बिहार तकनीकी सेवा आयोग कुल 2809 जूनियर इंजीनियर पदों पर नियुक्ति करेगा. इनमें सबसे अधिक पद जूनियर इंजीनियर के लिए रखे गए हैं, जिनकी संख्या 2653 है. इसके अलावा JE मैकेनिकल के 70 पद और JE इलेक्ट्रिकल के 86 पद शामिल हैं.
2/6
जूनियर इंजीनियर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ब्रांच में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है.सिविल JE के लिए सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल JE के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल JE के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य रखा गया है. आयोग के नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा.
जूनियर इंजीनियर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित ब्रांच में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है.सिविल JE के लिए सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल JE के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल JE के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य रखा गया है. आयोग के नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा.
Published at : 30 Dec 2025 07:06 AM (IST)
Tags :
JObs BTSC JE Recruitment 2026 Diploma Engineer Vacancy

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली, अयोध्या से पटना तक... कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, इंडिगो-स्पाइसजेट की यात्रियों के लिए एडवाइजरी
दिल्ली, अयोध्या से पटना तक... कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, इंडिगो-स्पाइसजेट की यात्रियों के लिए एडवाइजरी
महाराष्ट्र
BEST Bus Accident: कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
क्रिकेट
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
टेलीविजन
Anupama Spoiler: राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा, आएगा महाट्विस्ट
राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Maharashtra News: Bhandup West के स्टेशन पर बस ने मारी टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत
Crime News : तीन दुल्हनों का 'धोखेबाज' दूल्हा ! |Sansani
UP News: सांसद Ravi Kishan पर CM Yogi की फिर तंज भरी टिप्पणी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'सुप्रीम' आदेश..ये 'जनहित' की जीत है! | Kuldeep Sengar | SC |Unnao
Bharat Ki Baat: 2026 से पहले नफरत 'भारत छोड़ो'! | Tripura student Angel Chakma’s death

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली, अयोध्या से पटना तक... कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, इंडिगो-स्पाइसजेट की यात्रियों के लिए एडवाइजरी
दिल्ली, अयोध्या से पटना तक... कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, इंडिगो-स्पाइसजेट की यात्रियों के लिए एडवाइजरी
महाराष्ट्र
BEST Bus Accident: कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
क्रिकेट
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
टेलीविजन
Anupama Spoiler: राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा, आएगा महाट्विस्ट
राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा
इंडिया
Watch: भारत ने किया पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगा टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
भारत ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगा टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
शिक्षा
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?
ट्रेंडिंग
"इंडिया ही अच्छा था" भारत से फ्रांस गया युवक, पांच गुना महंगी गैस पर रोया रोना तो यूजर्स ने किया रिएक्ट
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget