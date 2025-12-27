हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कलाई की कमजोरी न करें नजरअंदाज, रोज करें ये 5 एक्सरसाइज जो आपके रिस्ट को करेगी मजबूत

कलाई की कमजोरी न करें नजरअंदाज, रोज करें ये 5 एक्सरसाइज जो आपके रिस्ट को करेगी मजबूत

जिम में वेट उठाने से लेकर ऑफिस में लगातार टाइपिंग तक मजबूत कलाई न सिर्फ सस्टेनेबिलिटी देती है, बल्कि चोट के खतरे को भी कम करती है

By : कविता गाडरी  | Updated at : 27 Dec 2025 01:58 PM (IST)

By : कविता गाडरी  | Updated at : 27 Dec 2025 01:58 PM (IST)
जिम में वेट उठाने से लेकर ऑफिस में लगातार टाइपिंग तक मजबूत कलाई न सिर्फ सस्टेनेबिलिटी देती है, बल्कि चोट के खतरे को भी कम करती है

अक्सर कमजोर कलाई तब महसूस होती है, जब आप कोई भारी बैग उठाते हैं. प्लैंक करने की कोशिश करते हैं या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हाथों पर दबाव पड़ता है. जिम में वेट उठाने से लेकर ऑफिस में लगातार टाइपिंग तक मजबूत कलाई न सिर्फ सस्टेनेबिलिटी देती है, बल्कि चोट के खतरे को भी कम करती है. कलाई और फोरआर्म मसल्स को मजबूत करने के लिए कुछ आसान एक्सरसाइज हफ्ते में दो से तीन बार की जा सकती हैं. इसके लिए आप शुरुआत हल्के वजन से कर सकते हैं और कुछ हफ्तों में फर्क नजर आने लगेगा. ध्यान रखें की एक्सरसाइज से पहले आपको कलाई को हल्का कर गर्म करना भी जरूरी है.

1/5
कलाई को मजबूत बनाने के लिए आप रिस्ट कर्ल एक्सरसाइज कर सकते हैं. इसके लिए सीधे बैठकर अपने फोरआर्म को जांघ पर रखें, फिर हथेली ऊपर की ओर करें और हाथ में हल्का डंबल या पानी की बोतल पकड़े. अब कलाई को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं और 1 सेकंड रुकने के बाद नीचे लाएं. हर साइड पर 12 से 15 रेप्स के तीन सेट करें. यह एक्सरसाइज फॉरआर्म के नीचे वाले हिस्से और ग्रिप मसल्स को मजबूत करती है. जिनका रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होता है.
कलाई को मजबूत बनाने के लिए आप रिस्ट कर्ल एक्सरसाइज कर सकते हैं. इसके लिए सीधे बैठकर अपने फोरआर्म को जांघ पर रखें, फिर हथेली ऊपर की ओर करें और हाथ में हल्का डंबल या पानी की बोतल पकड़े. अब कलाई को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं और 1 सेकंड रुकने के बाद नीचे लाएं. हर साइड पर 12 से 15 रेप्स के तीन सेट करें. यह एक्सरसाइज फॉरआर्म के नीचे वाले हिस्से और ग्रिप मसल्स को मजबूत करती है. जिनका रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होता है.
2/5
इसके अलावा आप रिवर्स रिस्ट कर्ल भी कर सकते हैं. इसके लिए आप पहले वाली पोजीशन में हथेली को नीचे की ओर रखें. अब मसल्स को कंट्रोल के साथ ऊपर उठाएं और धीरे-धीरे नीचे लाएं. अब 12 से 15 रेप्स के तीन सेट करें. यह एक्सरसाइज फोरआर्म के ऊपरी हिस्से की मसल्स को मजबूत करती है और पुश-पुल मूवमेंट में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है.
इसके अलावा आप रिवर्स रिस्ट कर्ल भी कर सकते हैं. इसके लिए आप पहले वाली पोजीशन में हथेली को नीचे की ओर रखें. अब मसल्स को कंट्रोल के साथ ऊपर उठाएं और धीरे-धीरे नीचे लाएं. अब 12 से 15 रेप्स के तीन सेट करें. यह एक्सरसाइज फोरआर्म के ऊपरी हिस्से की मसल्स को मजबूत करती है और पुश-पुल मूवमेंट में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है.
