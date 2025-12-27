कलाई की कमजोरी न करें नजरअंदाज, रोज करें ये 5 एक्सरसाइज जो आपके रिस्ट को करेगी मजबूत

कलाई को मजबूत बनाने के लिए आप रिस्ट कर्ल एक्सरसाइज कर सकते हैं. इसके लिए सीधे बैठकर अपने फोरआर्म को जांघ पर रखें, फिर हथेली ऊपर की ओर करें और हाथ में हल्का डंबल या पानी की बोतल पकड़े. अब कलाई को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं और 1 सेकंड रुकने के बाद नीचे लाएं. हर साइड पर 12 से 15 रेप्स के तीन सेट करें. यह एक्सरसाइज फॉरआर्म के नीचे वाले हिस्से और ग्रिप मसल्स को मजबूत करती है. जिनका रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होता है.