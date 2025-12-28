हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थशरीर में प्रोटीन की कमी है? आज से ही डाइट में शामिल करें ये 10 सुपरफूड्स

शरीर में प्रोटीन की कमी है? आज से ही डाइट में शामिल करें ये 10 सुपरफूड्स

शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद करता है.अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमें कमजोरी, थकान, बालों और नाखूनों की समस्या, मांसपेशियों में कमजोरी और कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 28 Dec 2025 09:38 AM (IST)
शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद करता है.अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमें कमजोरी, थकान, बालों और नाखूनों की समस्या, मांसपेशियों में कमजोरी और कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

आज के समय में गलत खान-पान और खराब डाइट की वजह से शरीर में प्रोटीन की कमी होना आम समस्या बन गई है. प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है. यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने, शरीर में एनर्ज बढ़ाने, इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद करता है.अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमें कमजोरी, थकान, बालों और नाखूनों की समस्या, मांसपेशियों में कमजोरी और कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन अगर आप अपनी डेली डाइट में सही प्रोटीन वाले फूड्स को शामिल करें तो यह कमी जल्दी पूरी की जा सकती है.

1/10
चिकन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है. इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो मांसपेशियों को बनाने और शरीर को ताकत देने में मदद करता है. अगर आप नॉन-वेजिटेरियन हैं तो चिकन को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. यह थकान कम करने और एनर्जी बढ़ाने में भी मदद करता है.
चिकन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है. इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो मांसपेशियों को बनाने और शरीर को ताकत देने में मदद करता है. अगर आप नॉन-वेजिटेरियन हैं तो चिकन को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. यह थकान कम करने और एनर्जी बढ़ाने में भी मदद करता है.
2/10
दाल प्रोटीन से भरपूर होती है और भारतीय डाइट का जरूरी हिस्सा है. रोजाना एक कटोरी दाल का सेवन करने से शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होती है. दाल खाने से पाचन भी ठीक रहता है और यह शरीर के लिए कई तरह के फायदे देती है.
दाल प्रोटीन से भरपूर होती है और भारतीय डाइट का जरूरी हिस्सा है. रोजाना एक कटोरी दाल का सेवन करने से शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होती है. दाल खाने से पाचन भी ठीक रहता है और यह शरीर के लिए कई तरह के फायदे देती है.
Published at : 28 Dec 2025 09:38 AM (IST)
Tags :
Foods Protein Deficiency Protein Foods Protein For Muscles

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi Arabia Deportation: अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब ने किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
अमेरिका नहीं बल्कि इस देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त, अगले आदेश तक बिना PUCC नहीं चलेंगी गाड़ियां
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी सरकार सख्त, अगले आदेश तक बिना PUCC नहीं चलेंगी गाड़ियां
बॉलीवुड
निधि अग्रवाल और सामंथा के बाद अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़
अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Unnao Case: संसद भवन से भगाया महिलाओं को... Jantar-Mantar पर धरना देगी उन्नाव रेप पीड़िता
Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में कोहरा प्रदूषण की दोहरी मार, कई जगह AQI 400 पार | BJP | CM Rekha
Maharashtra Breaking: Nagpur में मां और बेटी की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
Odisha Breaking: साथी की जान बचाने खूंखार मगरमच्छ से भिड़ा बंदरों का झुंड! | ABP News
Manali Breaking: मनाली में नए साल के जश्न से पहले उमड़ी पर्यटकों की भीड़ | Himachal Pradesh | ABP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi Arabia Deportation: अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब ने किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
अमेरिका नहीं बल्कि इस देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त, अगले आदेश तक बिना PUCC नहीं चलेंगी गाड़ियां
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी सरकार सख्त, अगले आदेश तक बिना PUCC नहीं चलेंगी गाड़ियां
बॉलीवुड
निधि अग्रवाल और सामंथा के बाद अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़
अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
शिक्षा
हरियाणा में शिक्षक बनने का मौका, HTET 2026 का नोटिफिकेशन जारी; पढ़ लें डिटेल्स
हरियाणा में शिक्षक बनने का मौका, HTET 2026 का नोटिफिकेशन जारी; पढ़ लें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
Cocktail Origin: सबसे पहले कैसे हुआ था कॉकटेल का ईजाद, जानें क्या है इसका सदियों पुराना इतिहास?
सबसे पहले कैसे हुआ था कॉकटेल का ईजाद, जानें क्या है इसका सदियों पुराना इतिहास?
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget