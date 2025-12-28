शरीर में प्रोटीन की कमी है? आज से ही डाइट में शामिल करें ये 10 सुपरफूड्स

चिकन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है. इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो मांसपेशियों को बनाने और शरीर को ताकत देने में मदद करता है. अगर आप नॉन-वेजिटेरियन हैं तो चिकन को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. यह थकान कम करने और एनर्जी बढ़ाने में भी मदद करता है.