एक्सप्लोरर
शरीर में प्रोटीन की कमी है? आज से ही डाइट में शामिल करें ये 10 सुपरफूड्स
शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद करता है.अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमें कमजोरी, थकान, बालों और नाखूनों की समस्या, मांसपेशियों में कमजोरी और कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
आज के समय में गलत खान-पान और खराब डाइट की वजह से शरीर में प्रोटीन की कमी होना आम समस्या बन गई है. प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है. यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने, शरीर में एनर्ज बढ़ाने, इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद करता है.अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमें कमजोरी, थकान, बालों और नाखूनों की समस्या, मांसपेशियों में कमजोरी और कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन अगर आप अपनी डेली डाइट में सही प्रोटीन वाले फूड्स को शामिल करें तो यह कमी जल्दी पूरी की जा सकती है.
1/10
2/10
Published at : 28 Dec 2025 09:38 AM (IST)
हेल्थ
5 Photos
बालों को झड़ने से है रोकना तो प्लेट से करें शुरुआत, रोज ये 5 फूड्स खाने से बाल होंगे मजबूत
हेल्थ
6 Photos
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
हेल्थ
5 Photos
आजकल फिर क्यों चर्चा में है ऑरेंज जूस? रिसर्च में सामने आए ऐसे फायदे जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते
हेल्थ
5 Photos
सर्दियों में हल्दी, गुड़ और काली मिर्च क्यों बन जाते हैं किचन का जरूरी हिस्सा? जानें इनके फायदे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका नहीं बल्कि इस देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी सरकार सख्त, अगले आदेश तक बिना PUCC नहीं चलेंगी गाड़ियां
बॉलीवुड
अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion