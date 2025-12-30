हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीParentingNew Year 2026: नए साल में बच्चों से रिश्ता कैसे मजबूत बनाएं पैरेंट्स? अपनाएं ये 7 स्पेशल रेजोल्यूशन

New Year 2026: नए साल में बच्चों से रिश्ता कैसे मजबूत बनाएं पैरेंट्स? अपनाएं ये 7 स्पेशल रेजोल्यूशन

2026 में पैरेंटिंग रेजोल्यूशन का मतलब परफेक्ट बनाना नहीं, बल्कि बच्चों के साथ रिश्ते को मजबूत बनाना होना चाहिए. इसके लिए बड़े-बड़े वादे से नहीं बल्कि छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलाव जरूरी है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 30 Dec 2025 07:04 AM (IST)
2026 में पैरेंटिंग रेजोल्यूशन का मतलब परफेक्ट बनाना नहीं, बल्कि बच्चों के साथ रिश्ते को मजबूत बनाना होना चाहिए. इसके लिए बड़े-बड़े वादे से नहीं बल्कि छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलाव जरूरी है.

नया साल आते ही ज्यादातर पैरेंट्स के मन में यही ख्याल आता है कि इस बार वह अपने बच्चों के लिए बेहतर पैरेंट्स बनेंगे. ज्यादा धैर्य रखेंगे, बच्चों को ज्यादा समय देंगे और उनके लिए सही फैसला लेंगे. लेकिन सच यह है कि बड़े-बड़े वादों से नहीं बल्कि छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलाव से पैरेंटिंग में सुधार आता है. 2026 में पैरेंटिंग रेजोल्यूशन का मतलब परफेक्ट बनाना नहीं, बल्कि बच्चों के साथ रिश्ते को मजबूत और सहज बनाना होना चाहिए. ऐसे में अगर आप भी नए साल में बच्चों के साथ अपना रिश्ता बेहतर बनाना चाहते हैं, तो चलिए आज हम आपको सात आसान और असरदार रेजोल्यूशन बताते हैं जो नए साल में बच्चों के साथ पैरेंट्स का रिश्ता मजबूत बनाएंगे.

1/7
बच्चों को बार-बार सुधारने या ठोकने की बजाय पहले उनसे जुड़ना ज्यादा जरूरी है. जब बच्चे खुद को सुना हुआ महसूस करते हैं तो वह बात मानने के लिए भी ज्यादा तैयार रहते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि नियम खत्म कर दिए जाएं, बल्कि पहले सहानुभूति और बातचीत के जरिए बच्चों से जुड़ाव बनाया जाए. इससे पावर स्ट्रगल कम होता है और बच्चे खुलकर अपनी बात रख पाते हैं.
बच्चों को बार-बार सुधारने या ठोकने की बजाय पहले उनसे जुड़ना ज्यादा जरूरी है. जब बच्चे खुद को सुना हुआ महसूस करते हैं तो वह बात मानने के लिए भी ज्यादा तैयार रहते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि नियम खत्म कर दिए जाएं, बल्कि पहले सहानुभूति और बातचीत के जरिए बच्चों से जुड़ाव बनाया जाए. इससे पावर स्ट्रगल कम होता है और बच्चे खुलकर अपनी बात रख पाते हैं.
2/7
रोजाना की लाइफ में स्क्रीन को पूरी तरह बैन करना मुश्किल है,लेकिन दिन में कम से कम एक ऐसा समय जरूर होना चाहिए, जब पूरा परिवार बिना मोबाइल या टीवी के साथ हो. यह डिनर के दौरान बातचीत, सोने से पहले कहानी सुनाने या शाम की छोटी से सैर के रूप में हो सकता है. स्क्रीन से दूरी वाले रोज के यह 15 मिनट भी बच्चों को अपनापन और सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं.
रोजाना की लाइफ में स्क्रीन को पूरी तरह बैन करना मुश्किल है,लेकिन दिन में कम से कम एक ऐसा समय जरूर होना चाहिए, जब पूरा परिवार बिना मोबाइल या टीवी के साथ हो. यह डिनर के दौरान बातचीत, सोने से पहले कहानी सुनाने या शाम की छोटी से सैर के रूप में हो सकता है. स्क्रीन से दूरी वाले रोज के यह 15 मिनट भी बच्चों को अपनापन और सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं.
Published at : 30 Dec 2025 07:04 AM (IST)
Tags :
New Year 2026 Parenting Parenting Resolutions Parent Child Relationship

Parenting फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली, अयोध्या से पटना तक... कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, इंडिगो-स्पाइसजेट की यात्रियों के लिए एडवाइजरी
दिल्ली, अयोध्या से पटना तक... कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, इंडिगो-स्पाइसजेट की यात्रियों के लिए एडवाइजरी
महाराष्ट्र
BEST Bus Accident: कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
क्रिकेट
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
टेलीविजन
Anupama Spoiler: राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा, आएगा महाट्विस्ट
राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Maharashtra News: Bhandup West के स्टेशन पर बस ने मारी टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत
Crime News : तीन दुल्हनों का 'धोखेबाज' दूल्हा ! |Sansani
UP News: सांसद Ravi Kishan पर CM Yogi की फिर तंज भरी टिप्पणी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'सुप्रीम' आदेश..ये 'जनहित' की जीत है! | Kuldeep Sengar | SC |Unnao
Bharat Ki Baat: 2026 से पहले नफरत 'भारत छोड़ो'! | Tripura student Angel Chakma’s death

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली, अयोध्या से पटना तक... कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, इंडिगो-स्पाइसजेट की यात्रियों के लिए एडवाइजरी
दिल्ली, अयोध्या से पटना तक... कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, इंडिगो-स्पाइसजेट की यात्रियों के लिए एडवाइजरी
महाराष्ट्र
BEST Bus Accident: कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
क्रिकेट
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
टेलीविजन
Anupama Spoiler: राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा, आएगा महाट्विस्ट
राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा
इंडिया
Watch: भारत ने किया पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगा टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
भारत ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगा टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
शिक्षा
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?
ट्रेंडिंग
"इंडिया ही अच्छा था" भारत से फ्रांस गया युवक, पांच गुना महंगी गैस पर रोया रोना तो यूजर्स ने किया रिएक्ट
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget