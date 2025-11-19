एक्सप्लोरर
अनानास खाने से पहले पढ़ लें ये चेतावनी, इन लोगों के लिए है बेहद खतरनाक
अनानास में ब्रोमेलिन नामक एंजाइम और तेज अम्लीय गुण होते हैं, जो कई स्वास्थ्य स्थितियों में परेशानी पैदा कर सकते हैं. इसलिए अगर आप अनानास को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो सावधान हो जाइए.
अनानास एक ऐसा फल है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और एंजाइम शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं. हालांकि, कुछ लोगों के लिए यह फल फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है. दरअसल, अनानास में ब्रोमेलिन नामक एंजाइम और तेज अम्लीय गुण होते हैं, जो कई स्वास्थ्य स्थितियों में परेशानी पैदा कर सकते हैं. इसलिए अगर आप अनानास को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर किन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए या सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 19 Nov 2025 01:16 PM (IST)
हेल्थ
5 Photos
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
हेल्थ
6 Photos
मरीज देखते-देखते डॉक्टर को हार्ट अटैक और मौत, मर्दों में कैसे होते हैं हार्ट फेल्योर के लक्षण?
हेल्थ
7 Photos
एक महीने तक रोज भिंडी और नींबू का पानी पीने से क्या होगा? जानें 6 हैरान करने वाले फायदे
हेल्थ
6 Photos
क्या आपको भी गैस की वजह से सीने में होता है दर्द? एक्सपर्ट्स से जानें कारण और बचने के 5 देसी तरीके
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
14 साल की उम्र में ऐसी दिखती थीं प्रियंका चोपड़ा, रेयर फोटो में पहचान पाना भी है मुश्किल
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion