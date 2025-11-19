अनानास खाने से पहले पढ़ लें ये चेतावनी, इन लोगों के लिए है बेहद खतरनाक

अनानास में ब्रोमेलिन और एसिड दोनों होते हैं. ये तत्व पाचन में मदद तो करते हैं, लेकिन जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, पेट में जलन या बार-बार पेट दर्द रहता है, उनके पेट की परत को यह फल और भी ज्यादा एक्टिव कर सकता है. इससे सीने में जलन, पेट दर्द, मितली या गैस की समस्या बढ़ सकती है.