BMC चुनाव: बातचीत में उलझे महाराष्ट्र के बड़े दल, अखिलेश यादव की सपा ने उतार दिए उम्मीदवार

महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों को जहां बड़े/मुख्य दल बातचीत में लगे हुए हैं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी. मुंबई की 21 वार्ड पर पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए पार्टी ने कहा कि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी के निर्देशानुसार आगामी मुंबई महानगरपालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पहली सूची आज (26 दिसंबर) जारी की गई है.

इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव मेराज सिद्दीकी ने बताया कि मुंबई के सभी वार्डों में पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और बहुत जल्द अन्य उम्मीदवारों की सूची भी घोषित की जाएगी.

उम्मीदवारों की सूची

1.वार्ड 20 – मोहम्मद अज़हरुद्दीन सिद्दीकी

2.वार्ड 64 – डॉ. शीला अखिलेश यादव

3.वार्ड 90 – सना अब्बास कुरैशी

4.वार्ड 96 – सुभाष शेख शब्बीर

5.वार्ड 134 – शायर शाहबाज़ ख़ान आज़मी

6.वार्ड 135 – शहबाज़ सबीर शेख

7.वार्ड 136 – रुबाबा नाज़ीन सिद्दीकी

8.वार्ड 137 – अहद युनूस कुरैशी

9.वार्ड 140 – आप्पाती विद्यासागर डावर

10.वार्ड 141 – जायद इमरानुल्ला कुरैशी

11.वार्ड 142 – ज्योति लक्ष्मण गुडे

12.वार्ड 143 – आयेशा रहमतुल्ला सरदार

13.वार्ड 148 – साक्षी सुनीलकुमार यादव

14.वार्ड 174 – डॉ. आरामा ठाकुर

15.वार्ड 181 – मोहम्मद आदिल मुमताज़ शेख

16.वार्ड 188 – गौस मोहिउद्दीन लतीफ़ ख़ान

17.वार्ड 201 – इरफान साजिद अहमद सिद्दीकी

18.वार्ड 212 – अमरीन शहज़ाद अब्दुल्ला

19.वार्ड 213 – डोमिनिक मलिक

20.वार्ड 220 – गुलाम मख़दूरी

21.वार्ड 224 – रुख़साना ज़ाफ़र टीकमवाला

BMC चुनाव में अकेले उतर रही समाजवादी पार्टी!

समाजवादी पार्टी 'इंडिया' ब्लॉक का हिस्सा है. महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक के तहत महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) शामिल हैं. इसके बावजूद समाजवादी पार्टी बीएमसी चुनाव में एकला चलो की रणनीति अपना रही है. समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने हाल ही घोषणा की थी कि सपा अकेले करीब 150 सीटों पर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ेगी. इससे पहले, 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी ने अकेले लड़ा था, जिसमें 9 सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई थी.

बीएमसी चुनाव कब?

227 सदस्यीय बीएमसी पर सत्ता हासिल करने के लिए सियासी पार्टियों के बीच होड़ लगी है. महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. 15 जनवरी 2026 को वोटिंग होगी जबकि 16 जनवरी को नतीजे घोषित होंगे.